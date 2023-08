Stadt ehrt und verabschiedet Mitarbeiter

Bei einer Fahrt mit der MS Lindau hat Bürgermeister Dieter Stauber 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet. Außerdem feierten fünf Mitarbeiter ihr 40. Jubiläum und 13 Mitarbeitende ihr 25. Jubiläum bei der Stadt und im öffentlichen Dienst.

Offiziell verabschiedet wurde Hedy Speth, die dreißig Jahre bei der Botenmeisterei und im Karl–Olga–Haus gearbeitet hat. Nach 33 Jahren im Medienhaus am See beginnt für Heiderose Milz die Zeit des Ruhestands. Nach ebenfalls 33 Jahren beim Graf–Zeppelin–Haus geht Ottmar Eisele in den Ruhestand. Verabschiedet wurde Anica Mitrovic. Sie war 21 Jahre in verschiedenen Bereichen bei der Stadt Friedrichshafen tätig. Hartmut Semmler feierte bei seiner Verabschiedung auch sein 25. Jubiläum im öffentlichen Dienst. Er war 24 Jahre lang im Stadtarchiv beschäftigt.

In den Ruhestand wechselten auch Jürgen Riedzek, Facharbeiter für die Straßenkontrolle, Reinhard Polensky, Mitarbeiter in der Vermessung, Udo Natterer, Mitarbeiter im Kanalwesen, Reiner Reiser, Maler, und Klaus Schimm, Verwaltungsmitarbeiter bei den städtischen Baubetrieben. Zeitgleich mit Beginn des Ruhestandes feierte Reinhard Polensky sein 40. Jubiläum im öffentlichen Dienst und Klaus Schimm sein 40. Jubiläum bei der Stadt Friedrichshafen.

Auch für Eitel Nikschat begann der Ruhestand. Er war 35 Jahre bei den städtischen Baubetrieben beschäftigt. Zuletzt engagierte er sich als freigestellter Personalrat für die Belange der Mitarbeitenden. Im Rechnungsprüfungsamt arbeitete Walter Thurau. Er wurde in den Ruhestand verabschiedet und gleichzeitig für 25 Jahre im öffentlichen Dienst geehrt.

Nach 25 Jahren bei der Stadt Friedrichshafen, zuletzt 23 Jahre lang als pädagogische Fachkraft im Kindergarten Berg, verabschiedete Bürgermeister Dieter Stauber Doris Brugger in den Ruhestand. André Wünsch war 20 Jahre im Rechtsamt beschäftigt. Er wurde ebenfalls verabschiedet.

40 Jahre arbeitete Andrea Hänsler–Futterknecht als Mitarbeiterin in der Jugendabteilung der Zweigstelle des Medienhauses am See in Fischbach. Gleichzeitig feierte sie auch ihr 40. Dienstjubiläum im öffentlichen Dienst. Genauso lange ist Beate Caspar bei der Stadt und im öffentlichen Dienst beschäftigt. Sie ist im Rechtsamt tätig. Ihr 40. Jubiläum bei der Stadt und im öffentlichen Dienste feierte auch Beate Schluszas. Sie arbeitet derzeit als Assistentin der Heimleitung im Karl–Olga–Haus.

Ihr 25. Jubiläum bei der Stadt feierte Christa Kücherer vom Medienhaus am See. Ein Doppeljubiläum, 25 Jahre bei der Stadt und gleichzeitig im öffentlichen Dienst, feierten Lidwina Fischer vom Schulmuseum, Dietrich Schipporeit vom Karl–Olga–Haus, Edgar Vogel vom Stadtbauamt, Simone Pawlinka vom Personalamt und Ute Marek vom Rechtsamt. Für 25 Jahre im öffentlichen Dienst wurden Heike Eisele von der Stadt– und Stiftungspflege, Jörg Straten vom Klärwerk und Doris Preiß vom Rechtsamt geehrt.

Bürgermeister Dieter Stauber dankte allen für ihre erbrachte Arbeit bei der Stadt Friedrichshafen. Seinem Dank schloss sich Hans–Dieter Beller, Vorsitzender des Personalrates, an.