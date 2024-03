Wenn ZF seine Bilanz vorlegt, dann dürften nicht nur die gut 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Standorts Friedrichshafen die Ohren spitzen. Eine Zahl allerdings sollte alle Häflerinnen und Häfler interessieren: die Dividende.

Dividende bestimmt Handlungsspielraum der Stadt

Diese Gewinnausschüttung bestimmt maßgeblich die Einnahmen der Zeppelin-Stiftung und damit die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt. Seit 2017 ist ihre Höhe an den wirtschaftlichen Erfolg des Konzerns gekoppelt und schwankt deshalb enorm.

Wie auch beim anderen Stiftungsunternehmen, der Zeppelin GmbH, werden in der Regel 18 Prozent des Gewinns nach Steuern und Zinsen (abzüglich mehrerer Ergebniszahlungen an Miteigentümer von Tochterunternehmen vor allem im Ausland) ausgeschüttet. Weil die Zeppelin-Stiftung nur 93,8 Prozent der Anteile an ZF hält, bleiben auch nur 93,8 Prozent der Dividende in Friedrichshafen. 6,2 Prozent bekommt der kleinere Eigentümer, die Ulderup-Stiftung.

2018 gab es 195 Millionen Euro

Die höchste Dividende wurde als Ergebnis des Geschäftsjahres 2017 im Jahr 2018 an die beiden Stiftungen überwiesen: 195 Millionen Euro. Als Folge des hohen Konzern-Verlustes im Coronajahr 2020 wurde 2021 gar keine Dividende ausgezahlt.

In diesem Jahr liegt der Wert – wie im Vorjahr auch – bei 41 Millionen Euro. Die wesentlich kleinere Zeppelin GmbH hat im vergangenen Jahr eine Dividende von 18 Millionen Euro ausgeschüttet.

Gewinn nach Steuern eingebrochen

Mit der Festsetzung der aktuellen Dividende setzt sich ZF von der bisherigen Berechnungsweise ab. Denn der Gewinn nach Steuern ist im Jahr 2023 um zwei Drittel eingebrochen.

Weil für diesen Rückgang laut Konzern nicht nur die hohe Zinslast, sondern auch steuerliche Sondereffekte verantwortlich waren, hat der Vorstand der Hauptversammlung der ZF Friedrichshafen AG vorgeschlagen, die Dividende auf Vorjahresniveau zu belassen. Die hat zugestimmt. Nicht sehr überraschend, denn dort sitzen ein Vertreter der Ulderup-Stiftung und Oberbürgermeister Andreas Brand für die Zeppelin-Stiftung.

OB maßgeblich an der strategischen Ausrichtung beteiligt

Den angekündigten Rückzug von Brand im Oktober nannte ZF-Chef Holger Klein auf Nachfrage „eine persönliche Entscheidung, die wir respektieren“. Man habe mit dem OB stets vertrauensvoll zusammengearbeitet. Brand sei maßgeblich an der Entwicklung der strategischen Ausrichtung im Aufsichtsrat beteiligt gewesen.

Holger Klein, Vorstandschef von ZF. (Foto: Felix Kästle/dpa )

Dass ZF schwerem Wetter ausgesetzt ist, das war schon vor der Bekanntgabe der Jahresbilanz 2023 bekannt. Mehr Umsatz, weniger Schulden, unterm Strich weniger Gewinn und vor allem keine Aussicht auf bald wieder rosige Zeiten - so sah die Bestandsaufnahme von Vorstandschef Holger Klein und Finanzvorstand Michael Frick aus.

Nutzfahrzeugsparte wächst schneller als der Markt

Erfreulich auch aus Häfler Sicht ist die gute Entwicklung der Division Nutzfahrzeugtechnik, deren Umsatz organisch um rund 20 Prozent auf 8,7 Milliarden Euro gewachsen ist. Im Jahr 2022 waren es noch 7,5 Milliarden Euro. Damit liegt der Anteil der Nutzfahrzeugsparte am Konzernumsatz bei 18,7 Prozent. ZF wuchs hier schneller als der Markt insgesamt.

Diese Entwicklung lässt sich auch an den Nutzfahrzeug-Getriebestückzahlen ablesen. 593.000 waren es im vergangenen Jahr divisionsweit, 165.000 mehr als 2022. Am Standort Friedrichshafen wurden 220.000 Getriebe gefertigt, ein Plus von 28.000 Stück.

Mitarbeiterzahl bliebt stabil

Stabil geblieben ist die Zahl der Mitarbeiter am See. 10.100 nennt der Konzern für den Standort Friedrichshafen. Davon arbeiten 4550 für die Nutzfahrzeugsparte, jeweils 1500 für die Konzernzentrale sowie zentrale Forschung und Entwicklung, 1500 für den Pkw-Antrieb, 700 für die Industrietechnik und 350 für den Aftermarkt. Die Zahlen haben sich im Vergleich zum Vorjahr nur unwesentlich verändert.

Betriebsrat und IG Metall protestieren

Trotzdem geht in Teilen der Belegschaft die Angst vor einem Stellenabbau um, nicht zuletzt deshalb, weil Betriebsrat und Gewerkschaft mit lautstarkem Protest davor gewarnt haben. Konzernchef Klein blieb an dem Punkt in der Bilanzpressekonferenz sehr vage.

Zu einer Demo mit Kundgebung in Friedrichshafen kamen im Januar Tausende Mitarbeiter von ZF. (Foto: Florian Peking )

Weil ZF wettbewerbsfähiger werden muss (sprich seine Kosten senken) und weil der Einstieg in die Elektromobilität, deren Produkte weniger aufwändig herzustellen sind, Jobs kosten wird, werde die Zahl der Mitarbeiter in den kommenden Jahren wohl sinken. Konkreter wurde er an dieser Stelle nicht.

Kein Zielbild für den Betrieb Z

Kein Wunder also, dass es für Unruhe sorgt, dass für den Verwaltungs- und Zentralbereich (Betrieb Z) noch kein Zielbild vorliegt und damit auch keine Jobsicherung. Der Betriebsrat hatte Gespräche hierzu für rund 4500 Mitarbeiter abgebrochen.

Mittlerweile wird laut ZF wieder verhandelt. Holger Klein zeigte sich zuversichtlich, „dass wir in naher Zukunft zu einer Lösung kommen“.

Bänder laufen auf Hochtouren

Für den Produktionsbereich (Betrieb N) und seine etwa 5500 Beschäftigten ist 2023 eine Zielbildvereinbarung unterzeichnet worden. Jobgarantien stehen dort nicht drin, weil die Bänder sowieso auf Hochtouren laufen im Moment.

Dafür hat die Arbeitnehmerseite einigen Flexibilisierungen zugestimmt und der Arbeitgeber Investitionen und neue Produkte versprochen. So wird für das schwere Lkw-Getriebe Traxon ein zweites Band in Friedrichshafen installiert, die Fertigung von Powerline (ein Getriebe für unter anderem Pick-Ups) wird am Standort ausgebaut.

Isuzu setzt auf E-Antrieb von ZF

Erfolgreich war laut ZF der Serienanlauf für Cetrax lite, einen E-Antrieb für leichte Nutzfahrzeuge, im April 2023. Das Produkt wird im Verteiler-Lkw Isuzu ELF verbaut.

Wird von Cetrax lite angetrieben: der Isuzu ELF. (Foto: ZF )

Bereits im Jahr 2020 lief die Serienproduktion des großen Bruders Cetrax an, ein elektrischer Zentralantrieb vor allem für Busse mit Kunden in Korea, USA, Australien und Europa. Das Cetrax-Konzept ist darauf ausgelegt, bestehende Nutzfahrzeugplattformen zu elektrifizieren.

Bald geht auch Cetrax 2 dual in Serie

So können Hersteller mit wenig Entwicklungsaufwand ihr Portfolio in Richtung rein elektrische Fahrzeuge erweitern. „CeTrax lite ist auf dem Weg, ein weltweites Erfolgsprodukt zu werden, und forciert den rein elektrischen und lokal emissionsfreien Lieferverkehr“, sagt Kleber Vinhas, Standortleiter des Betriebs N. „Zeitgleich bereiten wir weitere Serienanläufe für Kunden vor. Und mit CeTrax 2 dual steht der nächste elektrische Zentralantrieb aus Friedrichshafen, nun für schwere Nutzfahrzeuge, vor dem Serienstart.“

Jochen Witzig wird Standortleiter

Den wird Vinhas in seiner aktuellen Funktion nicht mehr begleiten, weil er ab 1. April an anderer Stelle für ZF arbeiten wird. Neuer Standortleiter für den Betrieb N wird Jochen Witzig. Der promovierte Maschinenbauer ist seit 2011 beim Konzern, zuletzt weltweit verantwortlich für die Getriebesysteme für Nutzfahrzeuge.

Jochen Witzig, ab April Standortleiter des Betriebs N bei ZF in Friedrichshafen. (Foto: ZF )

Rund 48.000 Mitarbeiter an den deutschen ZF-Standorten können sich über eine Erfolgsbeteiligung von 1000 Euro freuen. „Dass wir 2023 trotz aller Herausforderungen unsere Ziele erreicht haben, ist insbesondere dem großen persönlichen Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verdanken“, sagt Personalvorständin Lea Corzilius.

1000 Euro Erfolgsbeteiligung

Achim Dietrich, Vorsitzender des ZF-Gesamtbetriebsrats, ergänzt: „Bei allem Respekt vor Sparzwängen: Es gehört zu unserer ZF-Kultur, die Beschäftigten am Erfolg des Vorjahres angemessen zu beteiligen - auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten.“