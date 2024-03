SpVgg Lindau hat gleich zwei Gründe zum Anstoßen

Malte Rehfeld von der SpVgg Lindau hat seine Mitspieler am Sonntag eingeladen. In Kressbronn stoßen sie gemeinsam auf seinen Geburtstag am vergangenen Dienstag an und feierten zugleich auch den 4:3-Auswärtssieg in der Fußball-Kreisliga A2. Der Lindauer Co-Trainer Daniel Antal blickte dabei in jede Menge glückliche Gesichter. Kein Wunder: Für die SpVgg waren es drei wichtige Punkte, um dem Abstiegskampf weiterhin fernzubleiben.

Unzufrieden mit den Schlussminuten

Von kompletter Zufriedenheit wollte Antal aber nicht sprechen. Die SpVgg Lindau führte beim SV Kressbronn II durch Tore von Tomor Ramadani (40.), Shefki Ramadani (47.) und Fatos Toshi (64., 70.) schon mit 4:1, musste am Ende dennoch kurz zittern. „Wir hätten erwartet, dass es nicht so knapp wird. Wir waren uns einen Tick zu sicher“, meinte Antal. Lukas Müller (84.) und Timo Walter (90.) ließen die Gastgeber am Punktgewinn schnuppern, letztlich siegten aber die Inselstädter. Die Stimmung war danach richtig gut, „es ist positive Energie da“, sagte Antal. Die Lindauer wissen aber auch, dass noch weitere Zähler folgen müssen - darauf schwörte Kapitän Nikolaos-Chrysovalantis Misios seine Mannschaft im Gruppenchat auch schon ein. Und zwar vor allem gegen die Teams aus dem Tabellenkeller: Beim Vorletzten TSV Tettnang II am kommenden Sonntag um 16 Uhr möchte Lindau unbedingt nachlegen. Gegen die Spitzenteams, das musste der Tabellenachte beim Jahresauftakt (1:5 beim TSV Schlachters) erfahren, ist momentan wenig zu holen.

Für den TSV Schlachters gab es am vergangenen Spieltag den nächsten Dreier. Beim 3:0-Sieg bei der TSG Ailingen II erzielten die Gäste ihre Tore in den letzten zehn Minuten: Marian Rief (81.), Sandro Schiller (84.) und Niclas Fischer (90. +3) trafen. Ailingens Markus Reidinger sah die Rote Karte wegen Notbremse (83.). Somit wahrt der Tabellendritte seine Außenseiterchance im Meisterkampf. Doch auch das Spitzenduo erledigte seine Hausaufgaben. Der Tabellenführer SV Achberg gewann souverän mit 6:1 (3:0) gegen den TSV Eriskirch - dabei markierte der Führende der Torjägerliste, Simon Goldbrunner, seine Treffer 27 und 28. Die zweitplatzierte SGM HENOBO, die am kommenden Sonntag um 15 Uhr beim TSV Schlachters gastiert, hatte gegen den TSV Neukirch etwas mehr zu kämpfen, setzte sich schlussendlich aber mit 3:2 durch. Ebenfalls mit 3:2 siegte der TSV Meckenbeuren II gegen Schlusslicht SV Tannau.

Wir haben uns nicht irritieren lassen. Es war eine sehr konzentrierte Leistung. Ömer Albayrak

Stichwort SV Tannau: Gegen den Tabellenletzten verlor in der Vorwoche der FC Dostluk Friedrichshafen mit 0:1. „Wir waren nicht ganz da nach einer schwierigen Vorbereitung“, sagte der Dostluk-Vorsitzende Ömer Albayrak. Denn in der Winterpause stand der Tabellenvierte der Kreisliga A2 lange ohne Platz da, bis Ende Februar die Entscheidung fiel, dass Dostluk bis Saisonende doch wieder auf die Plätze des SC Friedrichshafen darf. Und nun scheint das Team wieder seine Form erlangt zu haben: Der FC Dostluk schlug am Sonntag souverän die SGM Fischbach/Schnetzenhausen mit 3:0 (2:0). „Wir haben uns nicht irritieren lassen. Es war eine sehr konzentrierte Leistung“, lobte Albayrak. Er wusste auch, dass den Gastgebern auf dem Kunstrasen ein früher Doppelschlag in die Karten spielte. Jeweils nach einer Flanke waren Pietro Montano (3.) und Tayfun Eköz (9.) zur Stelle. Danach ließ Dostluk den Ball gut laufen und legte sogar noch durch Montano das 3:0 nach (63.).

Albayrak ist es schon ein Anliegen, dass der FC Dostluk die Runde so erfolgreich wie möglich zu Ende spielt. Das erleichtere die Gespräche mit potenziellen Neuzugängen ungemein, so seine Erfahrung. Schon jetzt habe der Tabellenvierte einen guten Kader mit etwa „16 bis 18 gleichstarken Spielern“. Sehr gut eingeführt hat sich Neuzugang Emin Smailagic. Deshalb lassen sich Ausfälle auffangen. Orhan Öskürci fehlt noch ein Spiel gesperrt, Dobrisav Sijakovic muss noch vier Spiele aussetzen. Besonders wichtig sind dem Dostluk-Vorsitzenden auch die Gespräche über die Zukunft des Vereins. Im April, spätestens Mai soll Klarheit herrschen, „wo wir in der nächsten Saison spielen“, so Albayrak.

Marco Stohr verwandelt zwei Elfmeter

Der VfB Friedrichshafen II, Tabellennachbar des FC Dostluk, hat einen klaren Heimsieg gefeiert. Zu Hause auf dem Kunstrasen besiegte die U23 des Landesligisten den TSV Tettnang II mit 7:2 (3:0). Jeweils dreifach erfolgreich waren Amir Kücükler (24., 45., 81.) und Denis Nasic (34., 55., 90.). Außerdem traf Filip Filip (47.). Tettnangs Marco Stohr verwandelte zwei Foulelfmeter (72., 84.).

Drei Punkte fuhr ebenso der Tabellensechste SV Ettenkirch ein. Erhan Baki (9., 27.) und Almin Mesic (44.) schossen ihr Team gegen den VfL Brochenzell II zu einem 3:0-Erfolg.

Die Spiele des 18. Spieltages im Stenogramm:

SV Kressbronn II – SpVgg Lindau 3:4 (1:1). – Tore: 1:0 Timo Walter (31.), 1:1 Tomor Ramadani (40.), 1:2 Shefki Ramadani (47.), 1:3, 1:4 Fatos Toshi (64., 70.), 2:3 Lukas Müller (84.), 3:4 Timo Walter (90.).

VfB Friedrichshafen II – TSV Tettnang II 7:2 (3:0). – Tore: 1:0 Amir Kücükler (24.), 2:0 Denis Nasic (34.), 3:0 Amir Kücükler (45.), 4:0 Filip Filip (47.), 5:0 Denis Nasic (55.), 5:1 Marco Stohr (72., Foulelfmeter), 6:1 Amir Kücükler (81.), 6:2 Marco Stohr (84., Foulelfmeter), 7:2 Denis Nasic (90.).

SGM HENOBO – TSV Neukirch 3:2 (1:1). – Tore: 1:0 Leon Costa (19.), 1:1 Manuel Sauter (39.), 2:1 Paul Gierer (59.), 3:1 Yannick Glaser (62.), 3:2 Jonas Müller (87.).

FC Dostluk Friedrichshafen – SGM Fischbach/Schnetzenhausen 3:0 (2:0). – Tore: 1:0 Pietro Montano (3.), 2:0 Tayfun Eköz (9.), 3:0 Pietro Montano (63.).

TSV Meckenbeuren II – SV Tannau 3:2 (2:0). – Tore: 1:0 Christian Braun (1., Eigentor), 2:0 Manuel Schmitt (25.), 2:1 Thomas Koch (46.), 2:2 Simon Gauss (63.), 3:2 Michael Huber (71.) – Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für den SV Tannau (84.).

SV Ettenkirch – VfL Brochenzell II 3:0 (3:0). – Tore: 1:0, 2:0 Erhan Baki (9., 27.), 3:0 Almin Mesic (44.).

SV Achberg – TSV Eriskirch 6:1 (3:0). – Tore: 1:0 Simon Goldbrunner (13.), 2:0 Marvin Schupp (28.), 3:0 Simon Goldbrunner (36.), 3:1 Niklas Layer-Reiss (54., Foulelfmeter), 4:1 Elias Wetzel (72.), 5:1 Fabian Jörg (77.), 6:1 Andreas Lau (90.).

TSG Ailingen II – TSV Schlachters 0:3 (0:0). –Tore: 0:1 Marian Rief (81.), 0:2 Sandro Schiller (84.), 0:3 Niclas Fischer (90. +3) – Besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Markus Reidinger (83., TSG, Notbremse).