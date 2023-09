Sprizz–Tour im Zeppelin Museum

Einblicke in die aktuelle Wechselausstellung „Into the deep. Minen der Zukunft“ mit einem Sundowner am Ufer des Bodensees gibt es am Donnerstag, 14. September, im Zeppelin Museum. Um 17.30 und 18 Uhr starten die beiden kostenlosen Führungen durch das nachhaltige Ausstellungsprojekt, die bei anschließendem Aperol und Musik am See ausklingen werden. Der Einlass zum Event findet über den Museumseingang an der Seeseite des Gebäudes statt.

Die aktuelle Wechselausstellung im Zeppelin Museum „Into the deep. Minen der Zukunft“ hat laut Pressemitteilung den Anspruch, in ihrer gesamten Umsetzung klimaneutral zu sein. Angelehnt an den Standort und die Industriegeschichte der Stadt Friedrichshafen werden vor allem der Rohstoff Aluminium, das Metall des Fliegens und die vielschichtigen Zusammenhänge des Ressourcenabbaus beim Deep Sea und Deep Space Mining kritisch in den Blick genommen. Die Folgen von Umweltzerstörung und Kolonialismus werden dem Widerstand und Aktivismus gegen die Ausbeutung von Mensch und Umwelt gegenübergestellt. Zudem soll ein Bewusstsein für den eigenen Umgang mit endlichen Ressourcen geschaffen werden, ob im Nachhaltigkeitslabor, wo Besucher und Besucherinnen ihren CO2–Fußabdruck mit dem deutschen Durchschnitt vergleichen können und herausfinden, welche kritischen Rohstoffe in ihren heimischen Geräten verbaut sind, oder im Reparaturcafé im ZeppLab.