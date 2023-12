Die Aktion „Häfler helfen“ hat einen neuen Unterstützer: den VfB Friedrichshafen. Die Profi-Volleyballer waren schon länger an Bord, in diesem Jahr sind Vertreter zahlreicher anderer Abteilungen des Sportvereins mehrfach mit der Sammelbüchse losgezogen.

Sammeleinatz im Bodensee-Center

Und zwar durchaus mit Erfolg: So kamen rund 862 Euro bei einem Einsatz am Samstag im Bodensee-Center zusammen. Mitgeholfen haben der Wirt der VfB-Gaststätte Naveed Malik, Karate-Abteilungsleiterin Alexandra Judt, die beiden Nachwuchssportler Mattis Rauch (Volleyball) und Jan Malik (Karate) sowie Vizepräsidentin Alexandra Moosherr und Präsident Jochen Benz.

Zwei Stunden lang war die Gruppe bei freundlichem Wetter unterwegs, mit der Spendenbereitschaft waren alle Beteiligten durchaus zufrieden. Auch in der VfB-Gaststätte stand eine Spendenbüchse, die rege gefüttert worden ist.

Wichtig für junge Sportler

Grade für die jungen Sportler sei es wichtig zu erfahren, dass es auch in der reichen Stadt Friedrichshafen Armut gebe, berichtet Präsident Benz. Dass „Häfler helfen“, eine gemeinsame Aktion von „Schwäbischer Zeitung“, katholischer und evangelischer Kirche, genau dort ansetzt und Menschen in Not hier vor Ort unterstützt, komme bei vielen gut an.

Häfler helfen So können Sie spenden Bitte unterstützen Sie „Häfler helfen“ mit einer Spende. Die Kontonummer lautet (Konto der Katholischen Gesamtkirchenpflege):

IBAN: DE 52 6905 0001 0020 1138 90; Verwendungszweck: „Häfler helfen“

Das Engagement für „Häfler helfen“ passt gut zu den erweiterten Zielen, die sich der VfB selbst in diesem Jahr gegeben hat. Der Verein, in dem rund 3500 Mitglieder 24 verschiedene Sportarten betreiben, will sich nämlich verstärkt in die Stadtgesellschaft einbringen und sein soziales Profil schärfen.

Jede Hilfe willkommen

Bei den Aktiven von „Häfler helfen“ ist diese Form der Unterstützung natürlich hochwillkommen. Zum Erfolg der Aktion tragen Großspenden wie die der Fränkel Stiftung oder von Oberbürgermeister Andreas Brand ebenso bei wie viele kleine Spenden und Aktivitäten. So bitten immer wieder Häflerinnen und Häfler bei Geburtstagsfeiern oder Ehejubiläen um Gaben für die Hilfsaktion, die es seit 20 Jahren gibt.

Auch bei Beerdigungen rufen Hinterbliebene im Sinne des Verstorbenen öfter zur Unterstützung von „Häfler helfen“ auf. Und ganz klar: Direkt spenden geht natürlich auch.