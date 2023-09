Sportkreisvertreter tauschen sich mit Landrat Prayon aus

Ihren Antrittsbesuch beim neuen Landrat Luca Prayon haben die Verantwortlichen des Sportkreises Bodensee gemacht. Nach Angaben der Pressestelle stellten dabei Sportkreispräsidentin Eveline Leber, die Vizepräsidenten Harald Franzen und Gerhard Eschrich sowie Geschäftsstellenleiterin Sandra Weiland die verschiedenen Aufgaben des Sportkreises und die Anknüpfungspunkte zum Landkreis vor.

109 Sportvereine mit 48271 Mitgliedern gehören derzeit dem Sportkreis an, wie Eveline Leber ausführte. In der ARGE, die neben dem württembergischen auch den badischen Kreisteil umfasst, sind es insgesamt 223 Sportvereine mit annähernd 100.000 Mitgliedern. „Das ist absoluter Höchststand“, betonte Eveline Leber und bedankte sich bei Landrat Prayon für die jährliche Bereitstellung von Fördermitteln, die die Sportvereine über die ARGE beantragen können. Als Mitglied im Kreisjugendring mit drei Stimmen und Sitzen besteht ebenso eine enge Zusammenarbeit mit dem Landkreis wie durch die Kooperation mit verschiedenen Ämtern, um geflüchtete Menschen zu integrieren oder um Kinder in Bewegung zu bringen. Auch beim Kreisfamilienfest am 3. Oktober unter dem Motto „Vereinssport tut gut“ bringt sich der Sportkreis ein.

Darüber hinaus sind die Aktivitäten des Sportkreises vielfältig und umfassen laut Mitteilung Schwimmprojekte für Frauen mit Migrationshintergrund ebenso wie die Kampagne „Zivilcourage“ mit der Kriminalprävention Ravensburg, die Organisation des Deutschen Sportabzeichens und regelmäßige IBO–Auftritte. Zum Aufgabenbereich gehören auch Ehrungen verdienter Vereinsmitarbeiter sowie Seminare vor Ort für Übungsleiter und Vereinsverantwortliche.

Nicht unerwähnt blieb die Sporthallensituation im Kreis, teilen die Vertreter des Sportkreises mit. „Wir hoffen, dass die mit geflüchteten Menschen belegten Hallen baldmöglichst wieder für den Sport zur Verfügung gestellt werden“, sprach sich die Sportkreispräsidentin für ihre Mitgliedsvereine aus.

Spätestens am 22. September kommt es zu einem erneuten Treffen: An diesem Tag feiert der Sportkreis sein 75–jähriges Bestehen, zu dem Landrat Luca Prayon sein Kommen bereits zugesagt hat.