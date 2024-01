Sportkreis Bodensee trauert um „Mister Sportabzeichen“

Der Sportkreis Bodensee trauert um Manfred Hannack, den ehemaligen Sportabzeichenreferenten im Sportkreis Bodensee. Das Deutsche Sportabzeichen (DSA) war im Bodenseekreis und darüber hinaus von 1978 bis 2013 eng mit seinem Namen verknüpft. Am 19. Januar ist Manfred Hannack verstorben. Der Sportkreis Bodensee wird ihm ein ehrendes Gedenken bewahren.

Mehr als 62.000 Sportabzeichen hat er in seiner 35-jährigen Amtszeit beglaubigt. Mit Stoppuhr und Maßband war Manfred Hannack regelmäßig im VfB-Stadion anzutreffen, um Zeiten und Weiten zu messen. Viele seiner Mitstreiter rekrutierte er aus der Betriebssportgruppe (BSG) MTU, in der er selbst aktiv war und die mittlerweile in der VfB-Leichtathletikabteilung aufgegangen ist.

Guter Draht zu den Schulen

Zu den Schulen im gesamten Kreis hatte Hannack einen guten Draht und baute dort viele Prüfstützpunkte auf. Als Referent des Sportkreises war er zudem bei Aus- und Weiterbildungen von Prüfern aktiv. Im Württembergischen Landessportbund (WLSB) brachte er sich von 1985 bis 2013 als Vertreter der Sportabzeichenreferenten in die „Kommission DSA“ im WLSB ein. Seine zahlreichen ehrenamtlichen Aktivitäten brachten ihm den Namen „Mister Sportabzeichen“ ein.

Er selbst brachte es auf 47 „Fitnessorden“

„Manfred Hannack hat unzählige Menschen jeden Alters motiviert, Sport zu treiben, die eigene Fitness unter Beweis zu stellen und das Sportabzeichen abzulegen“, beschreibt Sportkreispräsidentin Eveline Leber das langjährige Vorstandsmitglied. „Mit seiner freundlichen Art, seiner Überzeugungskraft, aber auch seiner Beharrlichkeit hat er große Verdienste rund ums Deutsche Sportabzeichen im Bodenseekreis erworben.“ Manfred Hannack selbst brachte es auf insgesamt 47 „Fitnessorden“.

Deutschlandtour zum 100. Geburtstag des Sportabzeichens

Nicht zuletzt seiner Mitarbeit und Organisation auf Landesebene war es zu verdanken, dass die Deutschlandtour zum 100. Geburtstag des Deutschen Sportabzeichens im Juni 2013 mit einem großen Event in den Friedrichshafener Uferanlagen gastierte.

Auch wenn Hannack wegen einer Erkrankung beim Sportabzeichen-Event nicht teilnehmen konnte, so stellte die damalige WLSB-Vizepräsidentin Elvira Menzer-Haasis bei seiner offizieller Verabschiedung als Sportabzeichenreferent 2014 klar: „Ohne Manfred Hannack und dessen Engagement und Leidenschaft für das Deutsche Sportabzeichen hätte dieser Tag nicht stattfinden können.“

Ehrennadel in Gold des Landessportbunds

Sein unermüdliches Wirken hat der Württembergische Landessportbund am 1. Dezember 2000 mit der Ehrennadel in Gold honoriert. Am 25. April 2015 erhielt Hannack vom damaligen WLSB-Präsidenten Klaus Tappeser die zweithöchste Auszeichnung im WLSB und wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Von Seiten des Sportkreises erhielt er 2014 den Sportkreisehrenbrief aus den Händen des damaligen Präsidenten Rudolf Landwehr.