Nach der bedeutenden Niederlage letzte Woche bei der SG Wolfach-Oberwolfach brauchen die Sportfreunde Friedrichshafen ein kleines Kegelwunder für den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga Süd. Den ersten Schritt dazu machten die Häfler am vergangenen Samstag auf heimischer Anlage gegen die SG Ettlingen als Viertplatzierter der Liga. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung gewannen die Sportfreunde deutlich mit 7:1 (3416:3240 Kegel). Der hohe Sieg war für den Abstiegskampf wichtig, da die Mannschaftspunkte am Saisonende ausschlaggebend sein können.

Darko Lotina mit Tagesbestleistung

Mit Oliver Lämmle (568 Kegel) und Jonas Willer (563 Kegel) kamen die Gastgeber gut in die Partie. Mit einer 2:0-Führung starteten die Häfler in dieser Spielzeit auf heimischer Anlage eher selten. Im Mittelpaar gelang den Gästen der Ehrenpunkt mit Patrik Grün gegen Zdravko Lotina. In einem engen Duell unterlag Lotina mit 2:2 Sätzen und 552:554 Kegeln. Mannschaftsführer Darko Lotina stellte mit 588 Kegeln die Tagesbestleistung und ließ Siegmund Kull (545 Kegel) keine Chance. Im Schlusspaar setzten sich die Sportfreunde-Kegler Philipp Diebold (570 Kegel) und Nicolai Müller (575 Kegel).

Am Ende stand eine kleine Überraschung, die den Sportfreunden im Abstiegskampf hilft, insbesondere aufgrund der guten Punktedifferenz. Jedoch sind die Häfler weiter unter Zugzwang, gerade weil die SG Wolfach-Oberwolfach mit 5:3 beim KRC Kipfenberg gewann. Die beiden Konkurrenten haben jeweils elf Punkte auf dem Konto, Friedrichshafen steht bei neun. Mit zwei Siegen aus den verbleibenden zwei Spielen sind die Chancen auf den Verbleib hoch. Allerdings hat es schon das nächste Duell in sich: Der Bundesliga-Absteiger ist beim letzten Auswärtsspiel der Saison beim zweitplatzierten SKC Unterharmersbach (Samstag, 6. April, 13 Uhr) gefordert.