Sportfreunde kassieren deutliche Niederlage

Die Kegler der Sportfreunde Friedrichshafen haben am siebten Spieltag der 2. Bundesliga Süd mit 1:7 (3679:3419 Kegel) beim neuen Tabellenführer SG Ettlingen verloren. Bester Häfler war Oliver Lämmle, der seine aufsteigende Form bestätigte. Talent Noel Seidler feierte sein Debüt in der zweiten Bundesliga.

Zu Beginn fanden laut Mitteilung weder Mannschaftsführer Darko Lotina noch Jonas Willer in ihr Spiel. Lotina ging gegen Christian Schneider mit 558:657 Kegeln unter. Jugendspieler Willer war gegen Dieter Okert mit 573:605 Kegeln auf verlorenem Posten. In der Mittelpaarung gab es aus Sicht der Sportfreunde wenig Besserung. Zdravko Lotina war nur ein Satz vergönnt, er verlor mit 1:3 bei 563:609 Kegeln gegen Patrik Grün. Oliver Lämmle duellierte sich mit Thomas Speck. In einem Spiel auf hohem Niveau bewies Lämmle Nervenstärke. Der Häfler nahm seinem Gegner im letzten Abräumen 29 Kegel ab, was ihm den Satzausgleich brachte. Mit 639:622 Kegel hatte Lämmle die bessere Kegelzahl erzielt, wodurch er den einzigen Mannschaftspunkt für die Sportfreunde holte.

Häfler rutschen auf einen Abstiegsplatz ab

Im Schlussduo kamen Celestino Gutierrez und Noel Seidler zum Einsatz. Celestino kam gut in die Partie, musste aber mit fortlaufender Dauer die Überlegenheit von René Zesewitz anerkennen und verlor mit 1:3 (547:614). In seinem ersten Bundesligaspiel seiner noch jungen Karriere startete Seidler gegen Max Kaltenbacher ordentlich. Er verlor jedoch ebenfalls klar mit 1:3 (539:572).

Durch die Niederlage rutschen die Sportfreunde auf einen direkten Abstiegsplatz ab. Am Samstag (12 Uhr) besteht die Chance, diesen wieder zu verlassen. Die Häfler empfangen den Mitabsteiger der vergangenen Saison, den SKC Unterharmersbach.