Sportfreunde Friedrichshafen rutschen in den Tabellenkeller

Das zweite Heimspiel der Saison endete für die Sportfreunde Friedrichshafen erneut punktlos. Die punktgleichen Gäste des KRC Kipfenberg setzten sich in der Bodenseesporthalle in den entscheidenden Situationen des Spiels durch und gewannen die Partie in der 2. Kegel-Bundesliga Süd mit 5:3 Punkten bei einem Gesamtergebnis von 3439:3391 Kegeln.

Bei den Sportfreunden starteten Philipp Diebold und Kapitän Darko Lotina. Diebold (563 Kegel) hielt zu Beginn gut gegen den besten Spieler der Gäste, Michael Schobert, mit und entschied den ersten Satz knapp für sich. Danach kam Schobert in Fahrt und sicherte sich neben einem Mannschaftspunkt auch die Tagesbestleistung mit starken 638 Kegeln. Lotina (601 Kegel), Spielführer der Häfler, glich das Spiel nach einer starken Leistung gegen Mario Strauß (539 Kegel) aus.

Kopf-an-Kopf-Duelle

In der Mittelpaarung gab es zwei Kopf-an-Kopf-Duelle, von denen die Sportfreunde nur eines für sich entschieden. Jonas Willer holte den Mannschaftspunkt für die Häfler äußerst knapp gegen Manfred Hanikel bei Satzgleichheit (554:553 Kegel). Oliver Lämmle verlor sein Duell gegen Stefan Spiegel (548:561 Kegel).

Das Schlusspaar gestaltete Kipfenberg ebenfalls mit 1:1 Punkten, hatte jedoch die besseren Ergebnisse auf der eigenen Seite. Celestino Gutierrez behielt den Punkt gegen Michael Weber im Hafen (574:536 Kegel). Ohne Chance und glücklos war Schlussspieler Nicolai Müller, der mit 0:4 Sätzen gegen Nico Guggenmos unterlag (551:612 Kegel).

Am Ende stand eine doch knappe und vor allem schmerzliche Niederlage auf dem Tableau. Der Blick ging aber schnell nach vorne. Der Tabellenachte möchte am Samstag beim punktgleichen und derzeit auf einem Abstiegsplatz stehenden KSC Önsbach punkten. Spielbeginn ist um 14.30 Uhr.