Sportfreunde Friedrichshafen mit Heimsieg

Die Sportfreunde Friedrichshafen haben ihren ersten Heimsieg gefeiert. Am sechsten Spieltag der 2. Kegel-Bundesliga Süd bezwangen die Häfler am Samstag in der heimischen Bodenseesporthalle die SG Wolfach-Oberwolfach mit 8:0 (3466:3246 Kegel) und sind damit auf einen Nichtabstiegsplatz geklettert.

Einen besonders starken Tag erwischte Oliver Lämmle. Er siegte deutlich gegen Björn Albrecht mit 619:539 Kegel. Den anderen Mannschaftspunkt im Mittelpaar sicherte Philipp Diebold nach verhaltenem Start (2:2 nach Sätzen, 551 Kegel). Erfolgreich waren zudem Jonas Willer (3:1, 579 Kegel) und Kapitän Darko Lotina (3:1, 564 Kegel) im Startpaar sowie Zdravko Lotina (3:1, 584 Kegel) und Nicolai Müller (2:2, 569 Kegel) im Schlusspaar.

Pokalduell gegen Ligakonkurrenten

Am kommenden Samstag steht am Samstag um 13 Uhr das Zweitrundenspiel im DKBC-Pokal beim Ligakonkurrenten SSV Bobingen an. In zwei Wochen sind die Sportfreunde dann wieder in der 2. Bundesliga beim Tabellendritten SG Ettlingen zu gefordert.