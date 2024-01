Sportfreunde Friedrichshafen mit erneutem Verletzungspech

Den Auftakt in die Rückrunde der 2. Kegel-Bundesliga Süd haben die abstiegsbedrohten Sportfreunde Friedrichshafen gründlich in den Sand gesetzt. Beim Tabellenzweiten Rot-Weiß Sandhausen unterlagen die Häfler am vergangenen Samstag mit 0:8 (3237:3674 Kegel). Noch viel mehr schmerzte aber, dass sich Leistungsträger Jonas Willer verletzte und erst einmal fraglich ist.

Willers Verletzung passierte in einer der beiden Schlusspaarungen. Bei seinem Duell gegen Lars Bohrmann musste er bereits nach 15 Kugeln von der Bahn. Für ihn kam Trainer Maik Willer in die Partie. Zusammen erreichten die beiden 421 Kegeln - damit war Bohrmann (573 Kegel) nicht beizukommen. Immerhin hielt das Knie des zurückgekehrten Nicolai Müller. Er spielte 526 Kegel, war damit aber ebenfalls seinem Gegner Simon Haas (606 Kegel) klar unterlegen.

Ganz wichtiges Heimspiel steht bevor

Auch die anderen Paarungen gestalteten die Sandhäuser dominant. Für die Sportfreunde startete Kapitän Darko Lotina. Er musste seinen Punkt klar gegen Lars Ebert (545:629 Kegel) abgeben. Celestino Gutierrez konnte gegen Mike Heckmann nichts ausrichten (539:595 Kegel). Philipp Diebold verlor gegen Timo Fingerle (554:588 Kegel). Das spannendste Duell des Tages lieferte sich Oliver Lämmle mit Pascal Stohner. Stohner begann mit einer hervorragenden Bahn (193 Kegel). Lämmle gewann die nächsten zwei Bahnen. Nach einem hochklassigen letzten Satz musste sich Lämmle letztlich mit überragenden 652 Kegeln geschlagen geben. Den Bahnrekord sicherte sich Stohner mit 683 Kegeln.

Die Sportfreunde hatten nicht den Sahnetag, den es gegen Sandhausen braucht. Nun muss die Partie schleunigst abgehakt werden, denn am Samstag steht mit dem Heimspiel in der Bodenseesporthalle gegen den Tabellenletzten ESV Villingen (12 Uhr) ein sehr wichtiges Spiel im Abstiegskampf an.