Sportfreunde Friedrichshafen melden sich stark zurück

Die Sportfreunde Friedrichshafen haben ihre ersten Saisonpunkte in der 2. Kegel-Bundesliga Süd erzielt. Nach der klaren 0:8-Niederlage gegen Rot-Weiß Sandhausen drehten die Häfler den Spieß um und gewannen nun beim ESV Villingen selbst mit 8:0 (3642:3372 Kegel). Mit dem Sieg am Samstag sind die Sportfreunde ins Mittelfeld der Tabelle vorgerückt.

Die Sportfreunde um Kapitän Darko Lotina starteten mit Nicolai Müller und Mario Listes in die erste Auswärtspartie der Saison. Müller entschied das bis zum vierten Satz ausgeglichene Duell gegen Marc Bucher nach einer starken Schlussbahn mit 170 Kegeln für sich entscheiden (620:578 Kegel). Den zweiten Punkt holte in einer ebenfalls über lange Strecken ausgeglichenen Partie Listes gegen Sascha Moosmann mit einem schönen Gesamtergebnis (621:600 Kegel).

Ein Neuzugang spielt die beste Einzelbahn des Tages

Das Mittelpaar punktete ebenfalls doppelt. Oliver Lämmle stellte die Tagesbestleistung mit einem tollen Ergebnis von 628 Kegeln. Jonas Willer behielt in allen vier Sätzen die Oberhand. Gegner war zunächst Marijan Valjak, der ab dem 91. Wurf aber verletzungsbedingt für Sebastian Frei aus der Partie musste. Kapitän Darko Lotina und Bundesligadebütant Philipp Diebold, Zugang von der MTG Wangen, hielten die makellose Bilanz aufrecht. Diebold spielte dabei die beste Einzelbahn des Tages (178 Kegel).

Für die Friedrichshafener steht nun am kommenden Samstag um 12 Uhr das Auswärtsspiel beim SSV Bobingen an. Es ist zugleich ein Gradmesser für die Pokalbegegnung in der zweiten Runde des DKBC-Pokals am 4. November, die ebenfalls in Bayern stattfinden wird.