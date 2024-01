Sportfreunde Friedrichshafen lösen Pflichtaufgabe

Die Sportfreunde Friedrichshafen haben in der 2. Kegel-Bundesliga Süd den dritten Saisonsieg eingefahren. Im ersten Heimspiel der Rückrunde besiegten die Häfler den punktlosen Tabellenletzten ESV Villingen mit 6:2 (3286:3151 Kegel). Mit dem Erfolg verließen die Sportfreunde die Abstiegsplätze, da die direkte Konkurrenz ihre Spiele verloren hat.

Für Friedrichshafen starteten Kapitän Darko Lotina und Oliver Lämmle in die Partie. Lotina hatte gegen Marijan Valjak keine Probleme und punktete klar (559:495 Kegel). In einer engen Partie sicherte Lämmle den zweiten Mannschaftspunkt für die Sportfreunde gegen Kurt Dieterle bei 2:2 Sätzen und 558:553 Kegeln.

Jonas Willer hat Verletzung auskuriert

Ein Ausfall drohte bei Jonas Willer, doch das Nachwuchstalent ist nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung in Sandhausen wieder einsatzfähig. Er schlug Tobias Wehrle klar (554:502 Kegel). Spannender war es im Duell zwischen Philipp Diebold und Dejan Valjak - Letzterer steuerte den einzigen Mannschaftspunkt für Villingen bei (518:523 Kegel).

Mit 4:0 Sätzen und 549:517 Kegeln holte Nicolai Müller den vierten Mannschaftspunkt für die Sportfreunde gegen Pascal Bauer. Celestino Gutierrez durfte sich in der letzten Begegnung der Partie gegen Drazen Valjak (548:561 Kegel) eine Niederlage erlauben.

Weiteres Heimspiel nach spielfreier Woche

„Die Zuschauer sahen in der Bodenseesporthalle zwar kein hochklassiges, dafür aber souveränes Spiel der Sportfreunde“, heißt es in der Mitteilung der Häfler. Nach einer spielfreien Woche haben die Sportfreunde den SSV Bobingen in der heimischen Bodenseesporthalle zu Gast. Der Tabellenfünfte glänzte zuletzt mit einem 7:1-Heimsieg gegen die drittplatzierte SG Ettlingen. Auf bislang fremdem Terrain für die Bobinger werden die Karten neu gemischt und die Sportfreunde wollen den Rückenwind nutzen.