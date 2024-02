Sportfreunde Friedrichshafen kassieren deutliche Niederlage

Die Sportfreunde Friedrichshafen sind mit einer deutlichen 1:7 (3361:3473 Kegel)-Niederlage beim KRC Kipfenberg zurück an den Bodensee gefahren. Mit einer insgesamt durchwachsenen Partie gelang in der 2. Bundesliga lediglich der Ehrenpunkt.

In der Startpaarung kam Celestino Gutierrez laut Mitteilung schlecht ins Spiel gegen den Besten der Gastgeber, Michael Schobert (575) und wurde für Nicolai Müller ausgewechselt. Beide Häfler kamen nur auf 519 Kegel. Tagesbester aufseiten der Gäste war Philipp Diebold (593), der seinen Punkt trotz des besseren Gesamtergebnisses gegen Simon Klüber (573) mit 1:3 Sätzen abgeben musste. Den Ehrenpunkt für die Sportfreunde sicherte Zdravko Lotina gegen Michael Weber (570:531). Kapitän Darko Lotina verlor gegen Nico Guggenmos (549:612), Nachwuchsspieler Jonas Willer unterlag Stefan Spiegel (552:574). Als letzter Spieler für die Häfler ging Oliver Lämmle auf die Bahn. Er spielte starke 578 Kegel, unterlag Mario Strauß (608) aber ebenfalls.

In der Tabelle setzte sich Kipfenberg wieder vor die Sportfreunde. Das nächste wichtige Spiel steht am Samstag (12 Uhr/Bodenseesporthalle) gegen den noch erreichbaren KSC Önsbach an. Bei einer Niederlage sähe es schlecht aus für die Häfler.