Sportfreunde Friedrichshafen gehen im ersten Saisonspiel unter

Die Sportfreunde Friedrichshafen sind mit einer Heimpleite in die neue Saison der 2. Kegel-Bundesliga Süd gestartet. Gegen Rot-Weiß Sandhausen agierten die Sportfreunde glücklos, weswegen die Häfler keinen Mannschaftspunkt erringen konnten und 0:8 (3226:3505 Kegel) unterlagen. Beim Auftakt in der Häfler Bodenseesporthalle offenbarten sich viele Schwächen und Unkonzentriertheiten bei den Häfler Keglern.

Nach den Abgängen von Michael Reiter zum deutschen Serienmeister Rot-Weiß Zerbst und dem Karriereende von Torsten Reiser musste sich Mannschaftskapitän Darko Lotina schon zum ersten Spieltag etwas einfallen lassen. Denn auch Nicolai Müller fehlte gegen Sandhausen aus privaten Gründen. Das Startduo bildeten Oliver Lämmle und Darko Lotina. Lämmle startete stark in die Partie. Zum Ende hin schlichen sich allerdings immer mehr Nachlässigkeiten ein, weswegen er sein Spiel mit 577:627 Kegel und 1:3 Satzpunkten am Ende deutlich verlor. Kapitän Lotina begann gut, musste aber mit anhaltender Spieldauer die Überlegenheit des Gegners anerkennen. Auch er verlor mit 1:3 Satzpunkten (551:591 Kegel).

Schon nach der Mittelpaarung ist die Partie entschieden

In der Mittelachse trat keine Besserung ein. Celestino Gutierrez fand zu keinem Zeitpunkt in sein Spiel. Letztlich stand ein 0:4(507:588 Kegel) auf der Anzeigetafel. Auch sein Mitspieler Mario Listes startete schwach in die Partie. Er steigerte sich zwar und knöpfte seinem Gegenspieler Timo Fingerle zwei Sätze ab. Zu einem Mannschaftspunkt sollte es dennoch nicht reichen, da er mit 558:578 Kegel unterlegen war. Keine Mannschaftspunkte bei 191 Kegel Rückstand nach der Mittelpaarung ‐ die Partie war entschieden.

Das Schlussduo bildeten Jörg Schnell und Jugendspieler Jonas Willer. Schnell lieferte sich ein spannendes Duell mit Pascal Stohner. Am Ende war jedoch auch Schnell glücklos und verlor sein Spiel mit 533:540 Kegel bei Satzgleichheit. Einen rabenschwarzen Tag erwischte Jonas Willer. Mit 0:4 Satzpunkten (500:581 Kegel) war er gegen Lars Bohrmann chancenlos.

Erstes Auswärtsspiel gegen den ESV Villingen

Nach der Auftaktniederlage finden sich die Sportfreunde auf dem letzten Tabellenplatz wieder. Bereits am kommenden Samstag besteht die Möglichkeit, die Niederlage vergessen zu machen. Die Häfler reisen zum ESV Villingen. Spielbeginn ist um 14 Uhr.