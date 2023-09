Auf der Homepage der Volleyballer ist noch das Team der abgelaufenen Saison zu sehen. Sponsoren und Partner der VfB-Volleyballer hatten am Donnerstagabend in lockerer Runde die Chance, erstmals die neue Mannschaft kennenzulernen. Am Samstag, 14. Oktober, folgt der Saisonauftakt mit den Fans.

Mit exakten Zielen für die kommende Saison hielt sich Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt in den Räumen von Bellgardt Medientechnik in Meckenbeuren zurück. Der guten Laune der geladenen Gäste tat dies keinen Abbruch.

Mittelblocker fehlt noch

Sie begrüßten Trainerteam und Mannschaft mit viel Applaus. Die Truppe von Chefcoach Mark Lebedew war fast vollzählig erschienen, noch fehlt allerdings ein Mittelblocker, dessen Verpflichtung erst in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden soll.

1 von 6

Zuvor hatten die beiden Hauptsponsoren, vertreten durch ZF-Konzernsprecher Andreas Veil und Markus Vöge, Geschäftsführer von Zeppelin Systems, Gemeinsamkeiten zwischen den Unternehmen und dem Team betont, unter anderem die Bereitschaft zur Transformation und den Vorsatz, niemals aufzugeben.

Viel Beifall

Wolfgang Pitz, Geschäftsführer des Immenstaader Raumfahrtunternehmens Spacetech, das als Hallensponsort auftritt, betonte, dass er sich eine schnellstmögliche Rückkehr in die Champions League wünscht und erntete dafür viel Beifall.

Bekanntlich wird der VfB in der Königsklasse erstmals nicht aufschlagen, weil die Spacetech-Arena nicht den Verbandsvorgaben entspricht und weitere Gastspiele in Ulm nicht mehr finanzierbar sind. Sicher auch mit Blick darauf sagte Späth-Westerholt, der sich bei allen Sponsoren, Unterstützern und der Stadt Friedrichshafen für den Rückhalt bedankte, dass er sich den Einstieg eines dritten Hauptsponsors vorstellen könnte.

Erstmals VfB-Gin

Am Ende des offiziellen Teils präsentierten die Volleyballer dann noch Hochprozentiges: den ersten VfB-Gin mit Mittelblocker Marcus Böhme auf dem Etikett. Die erste Flasche ersteigerte Fränkel-Vorstand Peter Buck zugunsten des Projekts „Volleyball macht Schule“.

Der Saisonauftakt mit den Fans findet am Samstag, 14. Oktober, ab 15 Uhr mit einem Testspiel gegen Volley Amriswil in der Spacetech-Arena statt.