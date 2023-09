In Friedrichshafen war man lange gewohnt, dass bei städtischen Neubauten das Beste vom Besten gerade gut genug ist. Extrem gestiegene Baupreise und die angespannte Haushaltssituation machen allerdings ein Umdenken nötig. Dass der Gemeinderat mit der Aufforderung zum Sparen bei der geplanten Kita in Kluftern ein Zeichen setzen will, ist deshalb verständlich. Fraglich ist allerdings, ob es die gewünschte Wirkung erzielt. Denn ob in dieser Phase noch Einsparungen von einer Million Euro möglich sind, ist offen. Und eine weitere Planungsschleife dürfte nicht nur Zeit, sondern auch Geld kosten. Mögliches Ergebnis: Man baut zu einem späteren Zeitpunkt, mit niedrigerer Qualität ‐ aber zum nahezu gleichen Preis.

Umdenken und umplanen muss auch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). Von den 16 Mehrfamilienhäusern an der Schwab-, Hebel- und Ekkehardstraße, die sie vor drei Jahren noch abreißen und durch Neubauten ersetzen wollte, sollen nun möglichst viele erhalten werden. Ein Teilerfolg für die Bewohner, die sich Anfang 2021 vehement gegen die Abrisspläne gewehrt hatten, weil viele ihrer Wohnungen noch sehr gut in Schuss oder gar frisch saniert worden waren? Um das beurteilen zu können, ist es noch zu früh. Das Gutachten, das Aufschluss über den Erhalt des Gebäudebestands geben soll, erarbeitet die BImA offenbar selbst.

Empfohlene Artikel Planänderung Wohl doch kein Komplettabriss der „Franzosensiedlung“ q Friedrichshafen

Bei Kurven denken die Spießgesellen als Erstes an? Richtig! Rubens. Der bedeutende Barockmaler verstand es wie kaum ein anderer, üppige Formen in Szene zu setzen. Mit der Kurve nach der Einfahrt von der Friedrichshafener in die Tettnanger Straße in Kressbronn hätte aber wohl sogar er seine Probleme gehabt. Die ist nämlich alles andere als üppig geraten. Das Problem: Wenn sich dort zwei Lastwagen begegnen, können sich die Fahrer durchs geöffnete Seitenfenster zwar vielleicht die Hand zum Gruße reichen, vorbei kommen sie aneinander aber nicht. Der Fehler ist inzwischen erkannt, die Quelle benannt und eine Lösung gefunden: Der Radius muss erweitert werden. Fazit: Fehler passieren und den Radius, im Idealfall sogar den Horizont zu erweitern, hat noch niemandem geschadet. Im Gegenteil.

Empfohlene Artikel Fehler eingestanden Voll verplant: Kurve ist zu eng für zwei Lastwagen q Kressbronn

Den Horizont erweitert auch regelmäßig im wahrsten Sinne des Wortes der Interregionale Gewerkschaftsrat Bodensee. Auf seiner Pressetour machte er in Friedrichshafen Halt und Präsidentin wie Vizepräsidenten warben für etliche Maßnahmen gegen den Fachkräftemängel: bessere Löhne, bessere Kinderbetreuung, damit vor allem Frauen schneller wieder in den Beruf einsteigen können, bessere Bedingungen für die eigenen Leute vor Ort, um sich nicht gegenseitig im Vierländereck die Fachkräfte abzuwerben. Das klingt alles gut, wenn nicht sogar besser, doch es bleibt der Zweifel, wie stark solche Appelle wirklich Einfluss auf Politik und Unternehmer nehmen. Ein Ausrufezeichen immerhin haben die Gewerkschafter gesetzt.