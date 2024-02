Spieltermin bringt Youngstars in die Bredouille

In der Sporthalle Fischbach kämpft die U18-Volleyballjugend am Sonntag um den württembergischen Meistertitel. Eine schöne Herausforderung für alle Teilnehmenden, die die Volley Youngstars in der 2. Bundesliga Süd personaltechnisch aber in die Bredouille bringt. Das Häfler Bundesstützpunkt-Team trifft gleichzeitig am Sonntag um 16 Uhr in der heimischen Spacetech-Arena auf die sechstplatzierten L.E. Volleys aus Leipzig.

Henry Günther ist wieder einsatzfähig

Felix Gudermuth, Maximilian Eckhardt, Niklas Kluge und Phil Bertele werden vom U18-Coach Andreas Elsäßer gebraucht, Christopher Oberglock schmettert für MTV Ludwigsburg um den Titel. Ebenfalls fehlen Lennart Giesenberg und Nick Breitenbach (beide verletzt). Adrian Pfleghar, Trainer der Volley Youngstars, hätte sich eine Spielverlegung gewünscht. Diese hat er allerdings nicht bekommen - Pfleghar hofft mindestens sechs Spieler aufstellen zu können „sonst können wir nicht spielen“. Die Hoffnung des Stützpunkttrainers ruht auf Mykyta Shapovalov und Pekka Stapelfeldt, weil es ihm in der Annahme sonst an Alternativen fehlt. Erfreulich: Diagonalangreifer Henry Günther ist nach längerer Verletzungspause wieder einsatzbereit.

Trotz der Voraussetzungen wollen die Youngstars, aktuell auf dem vorletzten Platz, ihre Leistung aus dem Hinspiel (0:3) zurechtrücken.