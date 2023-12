Spielehaus trifft Schule

Von Oktober bis Dezember lädt das Spielehausteam regelmäßig vormittags Schülerinnen und Schüler der Grundschulen in das Spielehaus ein, um mit ihnen unterschiedliche Aktionen in den Werkstätten zu machen. Jetzt besuchte die Klasse 3b der August-Friedrich-Osswald Schule das Spielehaus.

„Wir freuen uns immer, wenn Schulklassen zu uns kommen, um in den Werkstätten gemeinsam zu basteln oder zu spielen. Die Aktionen werden von den Lehrkräften und den Schülerinnen und Schülern der Grundschulen gerne in Anspruch genommen, um abseits vom Schulgeschehen gemeinsam etwas zu unternehmen. Außerdem können die Kinder das Spielehaus und die vielfältigen Angebote kennenlernen“, sagt Margret Beck, Leiterin des Spielehauses.

Passend zur Weihnachtszeit konnten die Kinder je nach Interesse weihnachtliche Gegenstände in den Werkstätten herstellen und sie dann auch mit nachhause nehmen.

Neben den Aktionen im Spielehaus kommt das Team auch regelmäßig mit dem Spielbus in Schulhöfe der städtischen Schulen. Um die Pause zu verkürzen und mit Aktionen auszufüllen, werden Themen wie „Ab durch Zeit und Raum“ spielerisch umgesetzt.

„Das Spielehaus und der Spielbus sind Bildungseinrichtungen, die das Ziel haben, mit spielerischer Wissensvermittlung die Kommunikation, Kreativität und Teamfähigkeit in den Klassen zu fördern. Damit will das Spielehaus auch das in der UN-Kinderrechtskonvention im Artikel 31 festgeschriebene Kinderrecht auf Spiel, Freizeit und Kultur verwirklichen“, so Margret Beck, Leiterin des Spielehauses.