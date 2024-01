Friedrichshafen

Spielautomaten zertrümmert

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung hat die Polizei Friedrichshafen eingeleitet, nachdem ein Kunde am Donnerstag gegen 11 Uhr in einer Spielothek in der Adelheidstraße randaliert hat.