Sperrung wegen beschädigter Verdohlung

An der Uferpromenade wurde in der Nähe des Kriegerdenkmals ein kleinerer Teilbereich abgesperrt: Im Bereich der Absperrung verläuft unterirdisch der verdohlte Kohlbach. Aufgrund von Schäden an der Verdohlung ist die Tragfähigkeit in einigen Bereichen nicht mehr gewährleistet. Daher wurde ein Teilbereich abgesperrt und eine Begrenzung auf 3,5 Tonnen für den verbliebenen Bereich in Richtung Ufer begrenzt.