Spendenscheck über 1000 Euro übergeben

Nahezu der komplette Vorstand des „FC Bayern Fanclub Friedrichshafen“ kam jetzt zum Klinikum, um an das Palliativteam Bodensee (SAPV) und Christian von Tirpitz, Vorsitzender des SAPV-Fördervereins, eine Spende in Höhe von 1000 Euro zu übergeben.

Der Bayernfanclub spendet nahezu regelmäßig an lokale Organisationen, Vereine oder Dienste, die sich sozial zum Wohl der Mitmenschen engagieren und dabei auch auf Spenden angewiesen sind. Zuletzt wurden unter anderem die Doctor-Clowns bedacht, in der Corona-Zeit drei örtliche ambulante Pflegedienste, sowie die Amalie. „Ein Kriterium für die Auswahl der Spendenempfänger ist für uns ein lokaler Bezug zu Friedrichshafen und dem näheren Umland“, so die Fußballfans.

Im Herbst 2023 hatte der Fanclub Simone Hildebrandt, Leiterin des SAPV-Teams, zur Vorstandssitzung eingeladen, um mehr über die überaus wichtige Tätigkeit der ambulanten Palliativversorgung zu erfahren. Die Vorstandschaft zeigte sich tief beeindruckt von den belastenden aber auch ungemein wichtigen Versorgungsleistungen des vor Ort arbeitenden Teams, das schwerstkranken Menschen ermöglicht, in den letzten Tagen und Stunden des Lebens im häuslichen Umfeld verbleiben zu können. Schnell wurde den Bayernfans klar, dass es hier zu einer Unterstützung kommen könnte und die Spende den ambulant tätigen Personen und dem Förderverein, der das Team unterstützt, zukommen sollte.

Christian von Tirpitz, Vorsitzender des Vereins Freunde und Förderer des Palliativteams Bodensee und das komplette SAPV-Team nahmen den symbolischen Scheck dankbar in Empfang. Prof. von Tirpitz bedankte sich im Namen des gesamten Teams beim FC Bayern Fanclub Friedrichshafen für die großzügige Spende und wies darauf hin, dass das Palliativteam auf solche privaten Spenden angewiesen ist, um noch besser helfen und unterstützen zu können.