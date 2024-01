Seit 24 Jahren engagiert sich der evangelische Pfarrer Hannes Bauer aus Friedrichshafen für Bildung in Kamerun. Auch in diesem Jahr soll ein Teil der Spenden von „Helfen bringt Freude“, der Spendenaktion der „Schwäbischen Zeitung“, in das Projekt fließen. Das Geld wird dringend für Binnenflüchtlinge gebraucht, die vor dem Bürgerkrieg im eigenen Land geflohen sind.

Der evangelische Kirchenbezirk Ravensburg betreibt in Partnerschaft mit dem dortigen Kirchenbezirk eine Grundschule im Südwesten Kameruns, in der Stadt Tiko. Dort habe sich die Sicherheitslage beruhigt, sagt Bauer. Er stehe aber auch in Kontakt mit Projektverantwortlichen in Markdorf und Überlingen, die ebenfalls Partnerschaften in Kamerun haben, allerdings an Orten rund 50 Kilometer weiter nördlich als Tiko. „Da tobt immer noch Bürgerkrieg“, sagt Bauer, dort herrschten „absolut katastrophale Zustände“.

Gute Kommunikation mit Kamerun

Die Grundschule sei ursprünglich für 75 Schülerinnen und Schüler gebaut worden, meist besucht von Kindern armer Plantagenarbeitern. Im vergangenen Jahr waren es rund 500 Schüler, aktuell circa 1500, so Bauer. Die Bildungseinrichtung sei „vollkommen überfüllt mit Flüchtlingskindern“.

Es handelt sich um Kinder solcher Familien, die vom Nordosten Kameruns in den Süden geflohen sind. Die Familien müssen keine Schulgebühren zahlen. Am Essen mangelt es ihnen nicht, auch nicht am Wasser, dafür aber fehle es an Behausung und Kleidung. „Sie leben wirklich mit nichts auf der Straße. Sie haben nur die Klamotten am Leib, die sie haben.“

Die Spenden von „Helfen bringt Freude“ sollen diesen Kindern zugute kommen, so Bauer. Außerdem werde damit ein Zaun um das Schulgelände fertig gestellt, damit das Areal sicherer wird. Bauer freut sich über die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Partnern vor Ort und die gute Kommunikation - selbst während des Bürgerkriegs und Corona. Per Messenger würden Kostenaufstellungen und Belege hin- und hergeschickt ebenso wie Bilder von der Umsetzung von Projekten.

Spiel mit anderen Kindern

Im November 2022 besuchten Bauer und weitere Verantwortliche Kamerun, um Informationen aus erster Hand zu erhalten. Federführend ist beim evangelischen Kirchenbezirk neben Hannes Bauer der Pfarrer Volker Kühn aus Ailingen. Im April folgte der Gegenbesuch einer neunköpfigen Delegation in Friedrichshafen und Ravensburg.

Jahrelang betrieb der evangelische Kirchenbezirk Ravensburg zusammen mit den lokalen Partnern eine weitere Schule, ein Gymnasium. Mittlerweile laufe die Schule aber selbstständig, erklärt Bauer, und die Kamerun-Hilfe aus Oberschwaben konzentriere sich auf die Grundschule in Tiko. Den Flüchtlingen „steht das Trauma im Gesicht“, berichtet der Pfarrer von seinen Eindrücken im Land. In der Grundschule gehe es darum, dass die Kinder „ein Stück weit Normalität erleben“ - etwa, indem sie mit anderen Kindern spielen.