Spenden aus Christbaum-Aktion überreicht

Trotz eisiger Kälte waren am 13. Januar viele Helferinnen und Helfer des Vereins „Eine Welt“ schon in den Morgenstunden an den Sammelstellen für die Christbäume zugange. Gegen eine Spende für ausgewählte Projekte aus der Eine-Welt-Arbeit konnten die Bäume einer weiteren Verwertung zugeführt werden. Insgesamt kamen so knapp 2600 Euro an Spendengeldern zusammen, wie der Verein nun mitteilt.

„Darüber freuen wir uns ganz besonders“, meint Margret Halder, die die Beträge aufaddierte. „Gerade können wir das Geld sehr gut brauchen“, sagt Rainer Putz, der das Regenwald Institut leitet. Die Region am Rio Madera in Brasilien sei in diesem Jahr von einer lange anhaltenden Dürreperiode betroffen und die indigene Bevölkerung benötige dringend Unterstützung. „Mit 900 Euro kann man dort viel ausrichten“, sagt er.

Weitere 900 Euro kommen dem Chibodia-Projekt zugute. „Die Landschule bietet zum Beispiel besonders benachteiligten Kindern eine Zukunftschance mit einer schulischen Ausbildung“, erklärt Vorstandsmitglied Karl Kollmuß vom Verein Chibodia. „Das ist echte und direkte Hilfe zur Selbsthilfe, um aus der Armutsfalle zu kommen.“

Der verbliebene Betrag werde in die Bildungsarbeit des Vereins „Eine Welt“ investiert. „Wir haben festgestellt, dass der Bedarf an außerschulischer Bildung für den globalen Zusammenhang wächst. Unsere Bildungsmaterialien sollen Schritt halten können und auf dem aktuellen Stand bleiben,“ erklärt Bildungsreferentin Barbara Wagner und ergänzt: „Die didaktischen Anforderungen haben sich über die Jahre verändert. Wir bleiben dran und unterstützen die Bildungseinrichtungen in der Stadt mit unseren verschiedenen Angeboten.“

Mit dieser Aktion würden die vielen verschiedenen Akteure aus Vereinen und ehrenamtlich Tätigen den gesellschaftlichen Zusammenhalt über kontinentale Grenzen hinweg unterstreichen. „Wir machen das im nächsten Jahr ganz bestimmt wieder“, gibt Jutta Dickmanns aus dem Vorstand des Vereins noch mit auf den Weg.