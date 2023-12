Spende von Soroptimist an die Tafel

Der Serviceclub Soroptimist International (SI), Club Friedrichshafen, spendet 2000 Euro an die Tafel. Im Oktober hatte der Club zu einer Lesung mit der Schriftstellerin Chris Inken Soppa in den Häfler Kiesel eingeladen. „Die Einnahmen aus dieser Benefizveranstaltung kommen der Tafel zu Gute“, sagt Barbara Gebhard, zur Zeit der Übergabe amtierende Präsidenten des Häfler Clubs. Die Tafel braucht Spenden, „um Miete, Energiekosten, den Unterhalt für das Auto, dass wir zur Lebensmittelabholung brauchen, zu decken“, erklären Elke Rumpf, stellvertretende Vorsitzende der Tafel und Bürgermeister Dieter Stauber in seiner Funktion als erster Vorsitzender des Vereins. Jeden Tag besuchen zwischen 120 und 160 Menschen die Tafel, um dort Lebensmittel einzukaufen.