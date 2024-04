Mitten in der Halbfinalserie in der Volleyball-Bundesliga kann der VfB Friedrichshafen seine erste Vertragsverlängerung verkünden. Und es ist nicht irgendeine: Mittelblocker José Israel Masso Alvarez hat sein Engagement bei den Häflern frühzeitig um ein weiteres Jahr erneuert. Der sprunggewaltige Kubaner, der sich in Windeseile zum Publikumsliebling gemausert hat, soll in Friedrichshafen weiter zum Weltklassespieler reifen und möchte am besten möglichst viele Titel mit seiner Mannschaft gewinnen.

In Windeseile zum Publikumsliebling

Um diese großartige Nachricht seinen Fans zu verkünden, hat sich der VfB etwas Besonderes ausgedacht. Nach einer Trainingseinheit durfte Masso auf Ostereiersuche gehen und dabei fand er seinen neuen Vertrag. Das Video dazu postete der Verein auf Instagram, hier hat Friedrichshafen in dieser Saison vor allem dank der Arbeit der Social-Media-Verantwortlichen Cosima Jochem und Pressesprecher Matthias Liebhardt ordentlich zugelegt und sogar die Berlin Recycling Volleys überflügelt.

In den sozialen Medien ist Friedrichshafen in der Bundesliga also spitze und mit der Vertragsverlängerung steigt die Chance, dass der Club möglicherweise auch sportlich mal wieder eine Saison als Nummer 1 beendet. Denn Masso, wie ihn alle nur nennen, kristallisierte sich schnell zum vielleicht spektakulärsten Spieler der Bundesliga heraus. Mit 48 Blockpunkten führte der Kubaner diese Statistik in der Normalrunde an. Auch in den Play-offs pflückte er schon 17-mal die gegnerischen Angreifer und ist in dieser Disziplin weiter unerreicht. Publikumsliebling ist der Kubaner aber vor allem, weil seine Spielweise generell mit einem Ausrufezeichen versehen ist. Aufschläge mit fast 130 km/h und die Sprungkraft des 26-Jährigen lassen die Fanherzen höher schlagen. „Die Fans sagen das immer wieder zu mir“, sagt Masso und lacht dabei fast ein bisschen verschämt. „Eigentlich versuche ich nur, immer mein Bestes zu geben, das Spektakuläre kommt dann eben von selbst.“

Ich möchte hierbleiben, um der großartigen Bilanz des VfB noch mehr Titel hinzuzufügen. José Israel Masso Alvarez

Damit ist auch er ein Grund für den Mitgliederzuwachs auf Instagram. Die Clips mit dem Kubaner erreichen regelmäßig Millionen von Zuschauern. Dass Aufmerksamkeit auch Angebote mit sich bringt, versteht sich von selbst. Masso hat trotzdem seinen Vertrag frühzeitig beim VfB verlängert. „Ich habe in dieser Saison sehr viel auf und neben dem Feld gelernt und sehe die Saison jetzt schon als persönlichen Erfolg für mich“, sagt er. „Es ist eine gute Mannschaft, die weiß, wie man Endspiele erreicht. Ich möchte hierbleiben, um der großartigen Bilanz des VfB noch mehr Titel hinzuzufügen.“ Masso hätte sicher nichts dagegen, wenn es noch in dieser Saison klappt. Gegen die Helios Grizzlys Giesen kämpft der VfB am Mittwoch in der Volksbank-Arena in Hildesheim (19 Uhr, live bei Dyn) beim Stand von 1:1 um die Serienführung im Halbfinale. Drei Tage später treffen beide Teams in Spiel 4 in der Spacetech-Arena in Friedrichshafen aufeinander (Samstag, 19 Uhr, live bei Dyn). Wer zuerst drei Spiele gewonnen hat, steht im Finale.

VfB-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt ist sehr glücklich mit Massos Entscheidung und erhofft sich laut VfB-Mitteilung sogar noch mehr vom jungen Kubaner. „Masso ist ein guter Spieler, der aber auch noch viel Potenzial hat“, weiß er. „Er kann ein ganz Großer in diesem Sport werden und ich freue mich sehr, dass er diese Entwicklung mit uns zusammen machen möchte.“ An seinem Ehrgeiz sollte es nicht liegen, das zeigt Masso jeden Tag im Training. Und auch abseits davon büffelt er Englisch, um sich noch besser in Europa zurechtzufinden. „Das war am Anfang schwierig mit der Sprache und auch dem Klima“, gibt er zu. „Ich habe mich aber ganz gut angepasst. Heute fühle ich mich in Friedrichshafen richtig wohl.“

Die Hartnäckigkeit hat sich gelohnt

Für den VfB Friedrichshafen hat es sich mehr als ausgezahlt, dass er trotz des schwierigen Transfers unbedingt realisieren wollte. Er verpasste die gesamte Saisonvorbereitung, den Bounce-House-Cup, das Achtelfinale im DVV-Pokal und drei Ligaspiele, bis am 15. November 2023 die erlösende Nachricht der Deutschen Botschaft in Havanna kam und Masso endlich beim VfB loslegen durfte. Mit ihm gab es bisher übrigens nur zwei Niederlagen.

„Wir hatten viel von ihm gesehen und waren uns sehr sicher, dass er dem Team erheblich weiterhelfen würde“, erinnert sich Späth-Westerholt. „Dass wir bei der Botschaft hartnäckig geblieben sind und wirklich viel Arbeit investiert haben, hat sich schlussendlich gelohnt.“

Alle VfB-Fans, die sich schon jetzt eine gute Sicht auf Masso und seine Mannschaftskollegen sichern möchten, können dies mit dem Erwerb einer Dauerkarte tun. Noch bis zum 6. April (16 Uhr) haben alle Saisonkarteninhaber die exklusive Möglichkeit, ihr Ticket für die Saison 2024/2025 zu verlängern. Ab dem 7. April gehen dann alle Dauerkarten in den öffentlichen Verkauf.