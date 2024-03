SPD-Ortsverein will Erste-Hilfe-Kurse zur psychischen Gesundheit

Der Ausbau von Angeboten zur mentalen Gesundheit muss vorangetrieben werden. Das war der Tenor aus dem vergangenen Salon Rouge des SPD-Ortsvereins zum Thema „Gesundheitsvorsorge vor Ort sowie mentale Gesundheit - und zu was dies führen kann“. Dies ist einer Mitteilung des Ortsvereins zu nentnehmen. Dabei begrüßte die SPD-Vorsitzende Laura Straub die zahlreichen Anwesenden zunächst mit einer Definition von Gesundheit: „Nach der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird Gesundheit als ein Zustand des umfassenden körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens beschrieben“. Anschließend referierte Volker Wenzel, Chefarzt Anästhesie, Intensivmediziner und Notarzt am Klinikum in Friedrichshafen, über mentale Gesundheit.

In seinem Vortrag ging Wenzel auf das Thema Suizid ein. So gebe es in Deutschland pro Jahr mehr als drei Mal so viele Suizide wie Verkehrstote. Dabei sei die Mehrzahl der Suizidenten männlich. „Für einen Suizid gibt es nie den einen einzelnen Grund“, stellte Wenzel fest. Es sei immer ein Zusammenspiel aus mehreren Risikofaktoren. Dazu zählten unter anderem Depressionen, psychische Erkrankungen und Stress. Auch Diskriminierung könne ein Risikofaktor darstellen. Nach dem sogenannten Werther-Effekt sei nach größerer Berichterstattung über einen bestimmten Suizid, ein Ansteigen der Suizidrate festzustellen. Berichterstattung zum Beispiel über Hilfsangebote bei suizidalen Gedanken, können nach dem Papageno-Effekt positive Auswirkungen haben.

Jan Hinrichs, stellvertretender Kreisbereitschaftsleiter beim Deutschen Roten Kreuz (DRK), berichtete nach Wenzels Vortrag über die Arbeit seines Verbandes im Bodenseekreis.

In der anschließenden Diskussion meldete sich zunächst ein Psychiater zu Wort. Dieser führte aus, dass einer seiner Aufgaben sei, Suizidgedanken bei Patientinnen und Patienten zu erkennen und Suizide zu verhindern. Wenzel ergänzte zu diesem Beitrag, dass es in besonderen Situationen wichtig sei, Patienten auch gegen ihren Willen ins Krankenhaus einzuweisen und so eine bevorstehende Selbstschädigung abzuwenden. SPD-Gemeinderat Werner Nuber betonte, dass in vielen Fällen mehrere Probleme bestünden, die schlussendlich zum Suizid führen. Wie die Gesellschaft Suizidabsichten erkennen und wie Betroffenen geholfen werden könne, fragte der ehemalige SPD-Landtagsabgeordnete Norbert Zeller. Der im Publikum anwesende Psychiater antwortete darauf, dass mindestens 80 Prozent der Menschen eine psychische Erkrankung hätten, wovon wiederum ein kleiner Teil die Tendenz zum Suizid habe. Er fordert Erste-Hilfe-Kurse zur psychischen und mentalen Gesundheit, um solche Tendenzen bei sich selbst aber auch bei anderen rechtzeitig zu erkennen.

Wer selbst depressiv ist oder Suizid-Gedanken hat, sollte die Telefonseelsorge im Internet oder über die kostenfreien Hotlines 0800/1110111 oder 0800/1110222 oder 116123 kontaktieren.