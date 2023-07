Die SPD/Linke–Fraktion hat in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch einen Antrag zum Thema Kitagebühren gestellt. Darin sind einige Fragen an die Stadtverwaltung formuliert, die in einer der nächsten Sitzungen Antworten präsentieren soll.

Ein Punkt ist die Gebührenfreiheit bei einer Betreuung von sechs Stunden oder weniger. Eine Frage dazu lautet zum Beispiel: Welche Ausnahmen müssen aus Sicht der Stadtverwaltung berücksichtigt werden (Alleinerziehende, voll berufstätige Paare)? Ebenfalls wissen will die SPD/Linke, welche weiteren Vergütungsmodelle bekannt sind und wie diese bewertet werden.

Wie viele Praktikanten?

Eine Frage zu den Öffnungszeiten: Wie viele Plätze können durch eine pauschale Reduktion/Komprimierung der Öffnungszeiten zusätzlich angeboten werden? Antworten wünscht sich die Fraktion außerdem dazu, wie viele Praktikums– und FSJ–Stellen aktuell bestehen, wie viele zuletzt besetzt waren oder wie die Stellen bisher beworben worden sind.

Zwei weitere Beispiele dazu, was die SPD/Linke wissen will: Wie viele Wohnungen haben Stadt oder städtische Unternehmen bisher an Erzieherinnen und Erzieher vergeben? Und: Wie erfolgt die Überprüfung des Bedarfs der Betreuungszeit (etwa die Berufstätigkeit der Eltern)?