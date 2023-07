Das Provisorium Friedrichstraße soll laufend überprüft und gegebenenfalls umgestaltet werden. Nach Aktivierung der Ampeln am Donnerstag ist dort allerdings ein mittelschweres Chaos entstanden, die Autos stehen im Dauerstau und die Radfahrer müssen ebenfalls auf der Straße stehen und Abgase einatmen.

Nicht nur auf Facebook und anderen Sozialen Medien wird dieses Thema zum Anlass genommen, teils sachlich, teils aber auch reichlich übertrieben Kommentare abzugeben. Reagiert hat nun auch die Ratsfraktion SPD/Linke. Sie fordert rasche Nachbesserungen auf der Friedrichstraße und will die Ampeln abschalten lassen.

Ruhe kehrt ein

„Die Friedrichstraße ist ruhiger geworden, Fußgänger und Radfahrer sind glücklich in jeweils eigenen Bereichen unterwegs, der Verkehr auf Tempo 20 gedrosselt, die Anzahl der Pkw hat abgenommen — damit ist bereits viel für die Sicherheit gewonnen worden“, schreibt die Fraktion in einer Pressemitteilung.

Dennoch sehe man weitere Verbesserungsmöglichkeiten. Schnell umsetzbar und kostengünstig seien zwei Änderungen, die im Fraktionsantrag an die Verwaltung gefordert werden: Zwischen dem Kreisel Olgastraße bis zur Einmündung Schmidstraße soll der Radverkehr auf die Straße verlegt werden, die Tempo-30-Regelung soll hier bestehen bleiben. Zudem soll es zukünftig erlaubt sein, in die Schmidstraße einzubiegen.

„Ziel dieser Regelung ist es, auch hier den Fuß– und Radverkehr zu trennen. Mit der Abbiegemöglichkeit in die Schmidstraße erhalten die Radfahrer eine direkte Verbindung über die Fahrradstraße in Richtung Fischbach. Der Weg über die Kloster– und Schloßstraße, der eher unattraktiv und zudem gefährlicher ist, wird vermieden“, schreibt die Fraktion.

Ampeln ausschalten

Zweite Veränderung bezieht sich auf den derzeit umstrittenen Bereich zwischen Lukullum und Parkhaus am See. „Im Fall der Friedrichstraße, die perspektivisch zu einem 'Shared Space' werden soll, fordert die Fraktion, die Ampeln an der Einmündung Riedleparkstraße und an der Karlstraße/Eckenerstraße abzuschalten.

Begründung: Bei Tempo 20 sind Ampeln nicht notwendig, Fußgänger können die Straße an den meisten Stellen sicher überqueren, Kfz– und Radverkehr können sicher einfädeln.“

Die Pfosten an der Einmündung der Fußgängerzone Friedrichstraße seien verkehrsgefährdend — insbesondere für Radfahrer — und sollten bereits jetzt abgebaut werden, auch wenn die „Shared Space Area Friedrichstraße“ erst später vollumfänglich realisiert werde. Die Kosten und der Personalaufwand für die von SPD/Linke geforderten Verbesserungen seien gering, sodass einer baldigen Realisierung nichts im Weg stehen sollte, so die Fraktion.

Kommentare auf Facebook

Derweil gehen die Kommentierungen auf Facebook weiter. Viele der Kommentare votieren für die Abschaltung der Ampeln, seither habe sich die Situation nur verschlimmert. Andere fordern die Trennung von Rad– und Autoverkehr. Einig sind sich alle, dass die Situation deutlich schlechter geworden ist.

Böse Erfahrungen scheint Nebojsa N. gemacht zu haben: „Dank einer Vollbremsung lag ein E–Bike Fahrer bei mir im Kofferraum, auf diesem Wege danke nochmal für das neue Heck an meinem rostigen Opel.“ Dazu schreibt Marion P.: „Es kann nicht funktionieren wenn Autos, Busse und Motorräder nur 20 km/h fahren dürfen und jeder Fahrradfahrer/in fährt dort schneller.“

Nur Frank L. kann der Situation Positives abgewinnen: „Hätte sich der Gemeinderat durchgerungen, die Friedrichstraße für den Durchgangsverkehr zu sperren, gäbe es weniger Autofahrer und es wäre noch besser. Aber auch jetzt ist das Fahren letztlich entspannter.“