SPD Kluftern wirbt für Stromnetzausbau

Einem Antrag der SPD-Fraktion, das Stromnetz in Kluftern auszubauen und private Ladestationen (Wallboxen)für E-Autos anzubringen, ist mit großer Mehrheit zugestimmt worden. Das hat die Partei in einer Pressemitteilung bekanntgegeben.

Die Stadt Friedrichshafen will bis zum Jahr 2040 klimaneutral sein. Bis dahin werden die Stromnetze weiter stark belastet - auch durch zusätzliche Wärmepumpen und Wallboxen. Dach- und Agri-Photovoltaik-Anlagen tragen ebenfalls dazu bei. Deshalb ist es höchste Zeit, das Stromnetz weiter auszubauen, so die Klufterner Sozialdemokraten.

Die SPD-Ortschaftsräte wollen wissen, wie ausgelastet das Stromnetz in Kluftern ist und mit welcher Auslastung noch zu rechnen sein wird. Wäre das Stromnetz überhaupt in der Lage, den zunehmenden Verbrauch zu stemmen? Auch dieser Frage soll nun nachgegangen werden, heißt es in der Pressemitteilung.

Neben dem Stromverbrauch steigt auch die Zahl der E-Autos. Die SPD zweifelt daran, dass alle Bürger eine eigene Wallbox installieren und diese mit ihrer PV-Anlage verbinden können. Besonders Bewohner von Mehrfamilienhäusern, aber auch Hausbesitzer mit Sammelgaragen bekämen hierbei ein Problem. Dafür fordern die Sozialdemokraten mögliche Lösungsvorschläge.

„Wir sind gespannt, wie weit die Zukunftsplanungen von Stadt und Stadtwerke bereits gediehen sind“, wird Ortschaftsrat Ekkehard Reich (SPD) in der Pressemitteilung zitiert.