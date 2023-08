Die SPD Kluftern stellt sich angesichts der Kritik an der neuen Friedrichstraße hinter die Verwaltung. Der Ortsverein zeigt sich überzeugt, dass der Umbau der Straße die Situation dort im Vergleich zum Zustand vorher verbessert habe.

In einem Schreiben an die „Schwäbische Zeitung“ erinnert Bernd Caesar, Vorstandmitglied und Ortschaftsrat, unter anderem daran, dass vor dem Umbau „doppelt so viele Autos“ auf der Friedrichstraße fuhren, sich Radler auf dem gemeinsamen Geh– und Rad–Weg durch die Fußgänger „klingelten und schlängelten“, Fußgänger den Radlern vors Rad gelaufen seien und umgekehrt und „besonders die ortsunkundigen Radfahrer die trickreiche Wegführung, die sie am Busparkplatz beim GZH vorfanden, um die Strecke Klosterstraße–Friedrichstraße zu überbrücken, wo heute so ein langweiliger Kreisverkehr angeboten wird, begeisterte“. Zudem habe man als Radler früher gleich zwei Ampeln überwinden müssen, um aus der Riedleparkstraße in die Fußgängerzone zu gelangen.

„Mein Eindruck ist, die Kritiker der umgebauten Friedrichstraße haben zu schnell vergessen, wie es früher war und wieviel besser schon das jetzige Provisorium ist“, schreibt Caesar. „Irgendwie sehnt sich mancher zurück nach all den Misslichkeiten und Hindernissen, die mit dem Umbau der Friedrichstraße beseitigt wurden.“ Zur weiteren Optimierung der Verkehrsführung solle man der Verwaltung etwas Zeit geben, so der SPD–Kommunalpolitiker.