SPD Kluftern setzt auf Erfahrung und ehrenamtliches Engagement

Der SPD Ortsverein Kluftern hat seine Kandidatinnen und Kandidaten für den Klufterner Ortschaftsrat gewählt. Die Nominierungskonferenz, vorbereitet von der Ortsvereinsvorsitzenden Nina Caesar-Selimovic und geleitet von der Vorsitzende des Ortsvereins Friedrichshafen Laura Straub, hat folgendes Wahlergebnis gebracht: Auf den Listenplätzen 1 bis 11 stehen: Bernd Caesar, Ekkehard Reich, Nina Caesar-Selimovic, Andrea Postulka, Sven Riedel, Jörg Flemmig, Isa Zell, Tillmann Stottele, Thomas Arbogast, Boris Selimovic, Willi Eggler und als Ersatzkandidat auf Platz 12 Heinz Wunderwald.

Das Team, so Bernd Caesar in der Pressemitteilung, passt hervorragend zu aktuellen Zukunftsaufgaben wie Gesundheitsvorsorge, Klima-, Naturschutz und Landwirtschaft, Digitalisierung, Energieversorgung, Verkehr, Bildung, Familie und Beruf, die auch hautnah Kluftern betreffen.

Was alle verbinde, sei ihre soziale Grundüberzeugung, das Miteinander in der Ortschaft, Bewahrung der guten Lebensqualität und ein geschärfter Blick auf ökonomischen und ökologischen Fortschritt, heißt es in der Mitteilung weiter. Zudem ist, so Ekkehard Reich, ehrenamtliches Engagement für die Ortschaft, ob in Vereinen, Ehrenamtsprojekten oder Initiativen, wichtig für das Miteinander in der Ortschaft.

Bernd Caesar, SPD-Fraktionsvorsitzender im Ortschaftsrat, hob hervor: „Die enge Zusammenarbeit mit den Stadträten ist für uns der beste Weg, erfolgreiche Arbeit für Kluftern zu leisten.“