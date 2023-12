Dreizehn lange Jahre hat es gedauert, bis der Spatenstich für das Bauvorhaben mit vierzehn modernen Mietwohnungen auf dem Traube-Areal in der Ortsmitte von Kluftern erfolgen konnte. Am 20. Dezember war es dann aber soweit: Die Städtische Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshafen mbH (SWG) setzte zusammen mit Vertretern der Ortschaft und des Gemeinderates den ersten Spatenstich.

Baubürgermeister Müller: SWG macht diese Wohnungen möglich

Bürgermeister Fabian Müller bedankte sich ganz besonders bei SWG-Geschäftsführer Jürgen Schipeck: „Wer baut heute noch Wohnungen? Wer nimmt diese Herausforderung an? Wer hat auch heute noch den Mut? Da kann ich mich nur bei Jürgen Schipeck und seinem Team ganz herzlich bedanken. Sie haben es möglich gemacht.“

Ortsvorsteher Michael Nachbaur ging auf die Vorbereitungsphase ein. Er erinnerte an die lebhaften Diskussionen am Runden Tisch mit dem Ortschaftsrat und der dann damit verbundenen gemeinsamen Ausrichtung. Er erinnerte an die vielen Neujahrsempfänge, auf denen er keine konkreten Angaben zum Bauprojekt machen konnte. Und er freue sich jetzt auch den nächsten Empfang, wo er dann endlich Vollzug melden könne.

Durch Solarenergie sollen Nebenkosten gering ausfallen

Jürgen Schipeck freut sich, dass es nach der langen Projektentwicklungs- und Bauvorbereitungsphase endlich los geht: „Vor dreizehn Jahren haben wir das Grundstück gekauft. Und jetzt können wir endlich anfangen. Das viergeschossige Gebäude mit insgesamt vierzehn Wohnungen und Tiefgarage ist bestens für Familien geeignet. Jede Wohnung ist barrierefrei zu erreichen. Und ganz besonders wichtig ist mir, die Nebenkosten, und damit die sogenannte zweite Miete, möglichst gering zu halten“, sagte Schipeck. Dies erreiche man mit der Nutzung von Sonnenenergie. „Die Solartechnik wird intelligent eingesetzt und mit einer energieeffizienten und unkomplizierten Haustechnik kombiniert.“ Geheizt werde mit zwei modernen Wärmepumpen, die im Winter nicht die kalte Außenluft verwende, sondern Luft aus der Tiefgarage nutze.

Für die Planung und die Bauleitung konnte das Häfler Architektenbüro Kienzle, Vögele, Blasberg gewonnen werden. Es ist geplant, die Aufträge nach den Ausschreibungen an regionale Handwerker zu vergeben.

2025 sollen die Wohnungen vermietet werden

Insgesamt sollen nach einer Bauzeit von rund achtzehn Monaten die Wohnungen in der zweiten Jahreshälfte 2025 vermietet werden.