Spaß mit 76 Sportaktionen in den Ferien

Die Friedrichshafener Sportvereine und Abteilungen haben in Zusammenarbeit mit der Stadt ein Sportangebot für die letzten drei Wochen der Sommerferien zusammengestellt. Teilnehmen können Häflerinnen und Häfler aller Altersklassen sowie Gäste.

Von Tischtennis über Boogie–Woogie bis hin zum Kickboxen — 23 Häfler Vereine und Abteilungen bieten in den Sommerferien vom 21. August bis 8. September ein vielfältiges und kostenloses Sportprogramm für Groß und Klein an. Die Vereine bieten 76 Aktionen, die insgesamt 140 Stunden Sport und Spaß versprechen. Von Rennrad– und Kunstradfahren über Radball und Badminton bis hin zu Boule, Tennis, Karate, Taekwondo, Schach, Tischtennis und Gorodki sollte für jeden etwas dabei sein — sowohl für Kinder und Jugendliche als auch für Erwachsene.

Qualifizierte Übungsleiterinnen und Übungsleiter begleiten alle Kurse. Wer mitmacht, bekommt einen ersten Einblick in die jeweilige Sportart. Alle Aktionen sind kostenlos. Für alle im Freien geplanten Kurse gilt, dass sie bei Regenwetter ausfallen.

Bei verschiedenen Angeboten der Vereine muss man sich vorher anmelden. Alle Informationen, Termine und Anmeldefristen finden Interessierte unter: www.sommerferiensportprogramm.friedrichshafen.de

Fragen zum Sommerferien-Sportprogramm oder zu einzelnen Angeboten beantworten die Vereine direkt sowie Stefanie Loichinger vom Amt für Bildung, Betreuung und Sport per Telefon unter 07541/203-3202 oder per E-Mail an [email protected]