Die Selbstbedienungsfilialen (SB) der Sparkasse Bodensee bleiben weiterhin nachts geschlossen. Aus Sicherheitsgründen ist der Zugang zwischen 24 und 5 Uhr eingeschränkt. So steht es vielerorts auf Schildern an den SB-Bereichen. Als Hauptgrund nennt Pressesprecher Wolfgang Aich Sprengstoffanschläge auf Geldautomaten.

„Derartige Angriffe haben deutlich zugenommen“, sagt er und verweist auf Zahlen, die das Landeskriminalamt (LKA) herausgegeben hat. Demnach seien 2023 mindestens 40 Automaten in Baden-Württemberg mit teils brachialer Gewalt zerstört worden. Dabei sei der Schaden an den Gebäuden und Automaten in fast allen Fällen deutlich höher gewesen als der Bargeldverlust.

Schlechte Verkehrsanbindung ist hier Vorteil

Das liege vor allem daran, dass Kriminelle inzwischen fast ausschließlich Festsprengstoffe statt Gas für ihre Explosionen nutzen, erklärt Aich. Aus diesem Grund gewähre die Sparkasse Bodensee nachts keinen Zugang mehr zu den Geldautomaten, die in einem Innenraum stehen. „Dort können wir den Zugang über die Automatiktüre regeln“, sagt der Pressesprecher.

Glücklicherweise seien Geldautomaten in der Region bislang von derartigen Überfällen verschont geblieben, was nicht zuletzt an der schlechten Verkehrsanbindung liegt. Aich: „Hier ist man eben nicht gleich auf der Autobahn und ganz schnell ganz weit weg“. Die Polizei rät den Geldinstituten zur Umrüstung ihrer Automaten, damit sich die Taten nicht mehr lohnen.

Mit neuer Technik aufrüsten

Neben beschränktem Zugang empfiehlt sie ihnen Vernebelungsanlagen zu installieren und die Bargeldbeträge in den Automaten so zu präparieren, dass sie bei einer Explosion eingefärbt und verklebt werden.