Sparkasse Bodensee spendet 20.000 Euro für soziales Projekt

Über eine Spende der Sparkasse Bodensee in Höhe von 20.000 Euro hat sich Bürgermeister Andreas Hein gefreut. Diese wird für niederschwellige psychologische Beratung in den städtischen Kinder- und Jugendtreffs genutzt.

Die Spende kommt aus dem Reinertrag des PS-Los „Sparen und Gewinnen“. Wie diese verwendet werden soll, darüber hat die Sparkasse Bodensee in diesem Jahr selbst entschieden.

„Nicht erst seit der Pandemie, aber nun noch vermehrt, wird deutlich, dass Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit immer größer werdenden Herausforderungen konfrontiert sind“, wird Bürgermeister Andreas Hein in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert. In vielen Fällen, so Hein weiter, würden es die jungen Menschen nicht schaffen, diese Probleme und Belastungen selbstständig zu bewältigen.

Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen leiden oftmals unter den psychischen Belastungen, die durch Therapeutinnen und Therapeuten aufgefangen und begleitet werden müssten.

Sofia Thiemann, Sachgebietsleiterin der städtischen Kinder- und Jugendtreffs, sieht die Probleme ebenfalls: „Es fehlen nicht nur Therapieplätze, sondern auch der Zugang zu diesen Angeboten. Oftmals sind die Hürden und die Scham zu groß, um sich therapeutische Hilfe zu suchen. Gleichzeitig spielen Unwissenheit und mangelndes Wissen, welche Hilfemöglichkeiten es gibt, eine Rolle“.

Durch die Spende der Sparkasse Bodensee über 20.000 Euro kann nun in den Kinder- und Jugendtreffs der Stadt Friedrichshafen, die von den Mitarbeitenden des Amtes für Soziales, Familie und Jugend betreut werden, ein Projekt umgesetzt werden, das Abhilfe schaffen soll.

„Mit dem Projekt können wir die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den Treffs psychotherapeutisch beraten und begleiten. Unser Ziel ist es, diesen Zugang zu ermöglichen und Ängste und Hürden abzubauen“, erklärt Sofia Thiemann.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der städtischen Kinder- und Jugendtreffs sehen sich als Vermittelnde und stellen die Brücke zwischen Kind oder Jugendlichen und Therapeuten dar. Um den Zugang zum Angebot zu erleichtern, stellen die Mitarbeitenden die Räumlichkeiten der städtischen Kinder- und Jugendtreffs zur Verfügung. Somit können die Kinder und Jugendlichen in einem gewohnten und sicheren Umfeld das Angebot einer psychologischen Beratung wahrnehmen.

„Das Projekt hat uns überzeugt. Wir möchten vielen Kindern und Jugendlichen in Friedrichshafen die Möglichkeit bieten, über diesen Weg psychotherapeutische Beratung wahrnehmen zu können. Deswegen hat sich die Sparkasse Bodensee zu einer Unterstützung von 20.000 Euro entschieden“, sagt Oliver Knop, Regionaldirektor Privatkunden der Sparkasse Bodensee.

Durch die Spende der Sparkasse Bodensee ist es möglich, im Jahr 2024 bis zu vierzig Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine psychologische Beratung und Begleitung anzubieten.