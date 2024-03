Wenn mich meine Erinnerung nicht völlig im Stich lässt, verliefen Kindergeburtstagspartys in meiner eigenen Kindheit immer sehr ähnlich: Es gab Kuchen, dann lustige Spiele wie Mehlschneiden, Eierlauf, Apfelfischen oder Schokolade-Essen mit Handschuhen, Schal und Mütze – und zum Schluss noch Pommes.

Pommes und Kuchen sind zwar auch heute noch angesagt, beim Programm dazwischen kennen Kreativität und Aufwand aber längst keine Grenzen mehr. Und daheim beim Geburtstagskind steigen die Partys auch nur noch selten. Mal geht’s zum Ponyreiten, mal zum Indoor-Spielplatz, mal in den Kletterpark, mal in die Trampolin-Arena.

Ab sofort wird gespart

In ganz neue Dimensionen möchte nun unsere siebenjährige Tochter vordringen. Der nächste Familienurlaub und dann auch gleich die nächste Geburtstagsparty sollen bitteschön auf den Malediven stattfinden. Weil da der Sand so fein und das Wasser so klar ist. Weil der private Pool so gut gefüllt ist, dass das Wasser ins Meer schwappt, wenn man hineinsteigt. Und weil einem die Mahlzeiten im Bungalow serviert oder zur Erfrischung kalte Handtücher gereicht werden. Hat Hanna im Internet gesehen.

Das Gute daran: Sie hat nun beschlossen, ihr Taschengeld ab sofort nicht mehr umgehend auszugeben, sondern zu sparen. So lange, bis sie genug für die Malediven zusammen hat.