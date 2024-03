Spannender Meisterkampf in der Kreisliga A2

Die Mannschaften in der Fußball-Kreisliga A2 nehmen am Wochenende wieder ihren Spielbetrieb auf. Besonders eng geht es an der Spitze zu. Der SV Achberg und die SGM HENOBO stehen punktgleich mit 40 Zählern an der Spitze, wenngleich die Achberger bei einem Spiel weniger die besseren Karten auf die Meisterschaft und den Aufstieg haben.

Beide Teams starten im Jahr 2024 auswärts. Während Achberg am Sonntag um 15 Uhr beim VfB Friedrichshafen II gastiert, ist die SGM HENOBO zeitgleich bei der SGM Fischbach/Schnetzenhausen zu Gast. Extrem unter Zugzwang steht der SV Tannau. Bei nur zwei Punkten benötigt der Tabellenletzte dringend Siege, um noch Chancen auf den Klassenerhalt zu haben. Ein direktes Duell im Keller bestreiten am Sonntag um 15 Uhr der TSV Neukirch und die TSG Ailingen II.

Auch in der B3 geht es wieder um Punkte

Ebenfalls wieder aktiv sind die Teams in der Kreisliga B3. Hier hat der SK Weingarten die beste Ausgangsposition im Titelrennen. Der FV Langenargen (Sonntag, 15 Uhr, gegen den SV Oberteuringen) ist bei nur vier Punkten Rückstand aber noch nicht abgeschüttelt.