Spannende Konzerte junger Musiker

Rund 150 junge Musikerinnen und Musiker aus dem Bodenseekreis und dem Landkreis Sigmaringen messen sich beim 61. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ am Samstag, 20., und Sonntag, 21. Januar, im Bernd-Wiedmann-Haus der Musikschule Friedrichshafen. Die Vorspiele beginnen an beiden Tagen um 9.30 Uhr. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zu den Vorspielen eingeladen.

In den vergangenen Wochen haben sich die jungen Musikerinnen und Musiker intensiv mit ihren Lehrkräften vorbereitet und fiebern nun mit Spannung dem großen Auftritt vor den Juroren und dem Publikum in der Musikschule Friedrichshafen entgegen, wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung schreibt.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind zwischen sieben und 18 Jahren alt und treten in diesem Jahr im Bodenseekreis in folgenden Kategorien an: Solowertungen: Blasinstrumente, Gitarre, Bass (Pop), Duowertungen: Klavier und ein Streichinstrument, Duo Kunstlied: Singstimme und Klavier, Klavier vierhändig und Schlagzeug-Ensemble. Die Schlagzeugwertungen finden in Meckenbeuren statt.

Seit 61 Jahren steht der Wettbewerb „Jugend musiziert“ für musikalische Begegnung, Leistungsförderung und Motivation. Der Attraktion von „Jugend musiziert“ war und ist in den zurückliegenden Jahren immer weiter gestiegen. Dies liegt zum einen an den vielen jungen Musikern und Musikerinnen, die sich durch intensive Vorbereitung und musikalisches Engagement dem Wettbewerb stellen. Zum anderen ist das Gelingen des Wettbewerbs aber auch eine Gemeinschaftsleistung von engagierten Lehrkräften, Musikschulen, Eltern, Organisatoren und zahlreichen ehrenamtlichen Helfenden sowie Förderinnen und Fördern. So wird der Wettbewerb seit vielen Jahren von der Sparkasse Bodensee und von der Stiftung der Sparkasse Bodensee finanziert und unterstützt.

„Der Wettbewerb ist ein kleines Musikfest. Es macht große Freude, die Leistungen und Musikbegeisterung der Teilnehmenden zu erleben und die Begegnung musikalisch Gleichgesinnter ist ein schöner Zusatzeffekt beim Wettbewerb“, sagt die Vorsitzende des Regionalausschusses Jugend musiziert und Leiterin der Musikschule Friedrichshafen, Sabine Hermann-Wüster.

Die Preise und Urkunden werden in drei Preisträgerkonzerten vergeben. Diese sind für die Preisträgerinnen und Preisträger aus dem Landkreis Sigmaringen am Sonntag, 25. Februar, um 11 Uhr im Bürgerhaus in Mengen-Ennetach. Die Preisträgerinnen und Preisträger aus dem badischen Teil des Bodenseekreises erhalten die Preise und Urkunden am Samstag, 2. März, 17 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Salem in der Heiligenbergerstraße 117. Am Sonntag, 10. März, 16 Uhr, erhalten die Preisträgerinnen und Preiseträger aus dem württembergischen Teil des Bodenseekreises ihre Urkunden und Preise im Rittersaal des Neuen Schlosses in Tettnang überreicht.

Die Vorspiele sind öffentlich und der Eintritt ist frei. Alle Infos sowie das detaillierte Tagesprogramm gibt es im Internet unter www.musikschule.friedrichshafen.de/jugend-musiziert.