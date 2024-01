Späth-Westerholt: „Wir stehen heute besser da als noch vor einem Jahr“

Thilo Späth-Westerholt befindet sich mittlerweile schon in seiner vierten Saison als Geschäftsführer des VfB Friedrichshafen. In dieser Zeit hatte er vor allem mit der Corona-Problematik zu kämpfen sowie auch der Hallensituation, nachdem die ZF-Arena im September 2020 geschlossen wurde. Mit dem Rückzug aus der Champions League im Sommer 2023 war es noch einmal turbulent, dennoch blickt der 36-Jährige weitestgehend positiv auf die vergangenen zwölf Monate zurück.

Stolz auf den „großen Kraftakt“

Gerade das Thema Halle wird weiter im Fokus stehen, so ist die Spacetech-Arena nur als Übergangslösung angedacht. Für den Moment „können wir uns aber endlich auf unser Kerngeschäft konzentrieren“, betont Späth-Westerholt im Vereinsinterview. Besonders stolz ist er, „den Umbau des Hangars R zur Volleyballarena geschafft zu haben“. Der VfB-Geschäftsführer bezeichnet das als einen „großen Kraftakt“ und stellt klar: „Das hat nur funktioniert, weil viele fleißige Helfer an einem Strang gezogen haben. Im Sommer haben wir noch einmal viel angepackt. Der VIP-Bereich ist größer und schöner geworden, mit unserem Gastro-Partner Malik Gastro hat sich auch im Zuschauer-Cateringbereich viel verändert.“ Das hat sich gelohnt, wie auch die Kartenanfragen belegen. „Die Leute honorieren das, denn unsere Zuschauerauslastung liegt bei über 90 Prozent. Zuletzt hätten wir auch viel mehr Tickets verkaufen können, waren aber immer wieder ausverkauft. Das ist eine schöne Entwicklung“, wird der VfB-Geschäftsführer im Vereinsinterview zitiert.

Jetzt kommen wichtige Spiele für die Häfler

Rein sportlich betrachtet war der Anfang in der Spacetech-Arena nicht gerade von Erfolg gekrönt. Am 7. Januar gab es im ersten Spiel in der neuen Heimspielstätte eine 1:3-Niederlage gegen die WWK Volleys Herrsching, zudem trat der VfB in den Wochen danach heimschwach auf. Das legte sich aber, sodass sich der VfB in der Bundesliga die Vizemeisterschaft sicherte und gerade einen Umbruch erfolgreich zu bewältigen scheint. Ein paar ältere Spieler verließen den Club, dafür sind eher junge Talente verpflichtet worden. Deutlich wird das auf der Zuspielerposition: Kapitän und dreifacher Vize-Europameister Dejan Vincic (37 Jahre) wechselte zu Rapid Bukarest, Aleksa Batak (23) von Partizan Belgrad kam als Ersatz.

Das benötigte etwas Zeit, obwohl der VfB im DVV-Pokalachtelfinale beinahe den amtierenden Meister Berlin Recycling Volleys rausgeworfen hätte. Mit der Ankunft von Mittelblocker José Israel Masso Alvarez ging es dann richtig bergauf, nach acht Siegen in Folge rangiert Friedrichshafen auf dem zweiten Tabellenplatz. „Ich traue unserer Mannschaft eine Menge zu“, lobt Späth-Westerholt und weiß aber auch: „Nun stehen wir mit den Partien gegen die direkten Konkurrenten aus Lüneburg und Giesen und mit dem Gastspiel in Berlin vor großen und wichtigen Aufgaben. Ich freue mich auf diese Spiele, vor allem auf die beiden in der Spacetech-Arena.“

Ein neuer Podcast und Steigerungen bei Instagram

Fortschritte hat der VfB auch in anderen Bereichen gemacht. „Wir haben neue Sponsoren dazugewonnen“, berichtet Späth-Westerholt. „Unsere Partner sehen, dass sich viel verändert und sie haben großes Interesse, mit uns neue Wege zu gehen. Die SpaceTech GmbH hat sich die Namensrechte an der Halle gesichert, die Firma Neudeck aus Biberach hat ihr Engagement deutlich vergrößert. Dazu kommen ein paar kleinere und mittlere Sponsoren, über die wir uns genau so freuen. Auch wenn an der einen oder anderen Stelle Budgets reduziert werden, bewegt sich etwas. Wir sind noch lange nicht am Ziel, aber wir stehen heute besser da als noch vor einem Jahr.“

Darüber hinaus haben die Häfler ihre Kommunikation ausgeweitet. Der Verein hat jetzt mit „Diggin‘ Deep“ bie Spotify einen eigenen Podcast - um diesen kümmert sich hauptsächlich die Social-Media-Verantwortliche Cosima Jochem in gemeinsamer Zusammenarbeit mit Pressesprecher und Teammanager Matthias Liebhardt. Vorwärts geht es ebenfalls bei Instagram. „Innerhalb eines halben Jahres haben wir unsere Followerzahl mit fast 40.000 nahezu verdoppelt. Wir überschreiten seit Dezember regelmäßig die eine Million Views bei hochgeladenen Reels, also kurzen Videos. Anfang Januar ist es uns gelungen, zu einem Reel, innerhalb weniger Tage, ganze sieben Millionen Views und über 300.000 Likes zu bekommen“, wird Späth-Westerholt im VfB-Interview zitiert. „Wichtig ist, dass uns dieses Kunststück regelmäßig gelingt, es ist also keine Eintagsfliege. Unsere Reichweite in diesem Segment ist sehr groß. Wir möchten im nächsten Schritt erreichen, dass Partner diese Reichweite auch nutzen.“