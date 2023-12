Die nach wie vor hohen Baupreise sorgen dafür, dass das städtische Bauvorhaben „Alter Weinberg“ im Norden von Ittenhausen nochmals deutlich teurer wird. Gleich zwei Ausschüsse - der Finanz- und Verwaltungsausschuss (FVA) und der Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt (PBU) - haben sich deshalb wieder mit dem Projekt befasst.

Vor Ort ist der Bau schon recht weit fortgeschritten, weshalb laut Stadt nur noch wenige Möglichkeiten für Einsparungen bestehen. Die Verwaltung machte trotzdem einige Vorschläge - die die Rätinnen und Räten aber ablehnten.

Rückblick: In Ittenhausen-Nord baut die Stadt zwei Mehrfamilienhäuser mit 20 Sozialwohnungen auf vier Geschossen und einem Büro für das Quartiersmanagement. 2022 hatte der Gemeinderat dem Projekt zugestimmt.

Manche Preise sind um 80 Prozent gestiegen

Schon damals war die Marktsituation beim Thema Bauen von sprunghaften Preisen bestimmt, weshalb die Stadtverwaltung bei der Kostenschätzung keine möglichen Preissteigerungen in der Zukunft berücksichtigte. Anfang 2023 kam es, wie es kommen musste: Die ursprünglich angesetzten Baukosten in Höhe von 7,9 Millionen Euro erhöhten sich auf mehr als 10,4 Millionen Euro.

Verwaltung und Gemeinderat hielten an dem Projekt fest, im Mai gab der Spatenstich den offiziellen Startschuss für den Neubau. Seither hat sich die Situation rund um explodierende Preise in allen Gewerken aber nicht wirklich entspannt, wie Wolfgang Kübler, Leiter des Stadtbauamtes, in der PBU-Sitzung sagte. „Wir haben immer noch deutlich höhere Preise am Markt“, so Kübler, der berichtete, dass manche Angebote 70 oder 80 Prozent teurer seien als früher.

Der Neubau soll bis Ende 2024 fertig sein. (Foto: Christian Steiauf )

Insgesamt betrachtet, seien die Preise seit dem Baubeschluss um 23 Prozent gestiegen. Das führt dazu, dass die Verwaltung das Budget für das Projekt nochmals erhöhen muss - und zwar auf knapp 10,9 Millionen Euro. Das Land Baden-Württemberg fördert das Projekt mit 4,2 Millionen Euro.

Einsparmaßnahmen werden abgelehnt

Bei der Diskussion über die Kostenexplosion im Februar forderten einige Räte, dass Sparpotenziale für das Projekt geprüft werden sollen. Hierzu schreibt die Stadtverwaltung in der Sitzungsvorlage, dass zum Beispiel durch Änderungen beim Material und anderen Maßnahmen seither 80.000 Euro eingespart werden konnten.

Außerdem präsentierte sie weitere Vorschläge. So könne man etwa die Lademöglichkeiten für E-Autos oder die Solaranlage auf dem Dach der Gebäude streichen.

Das kam in den Gremien allerdings nicht gut an. Die Mitglieder des FVA votierten mit großer Mehrheit dagegen, im PBU wurden die Vorschläge gar nicht mehr thematisiert. Die ablehnende Haltung gegenüber der Spar-Ideen decke sich mit der „inhaltlichen Haltung der Verwaltung“, sagte der Erste Bürgermeister Fabian Müller. „Wir haben aber bewusst Vorschläge gemacht, weil das immer wieder gewünscht wurde“, so Müller.

Wie es jetzt weitergeht

Weitere Einsparmöglichkeiten, etwa bei den Standards des Hochbaus, sind laut Wolfgang Köhler nicht mehr möglich, da die Gewerke längst vergeben sind und die Baustelle schon weit fortgeschritten ist. „Wir sind kurz vor der Vollendung des Rohbaus“, berichtete Köhler.

Bis Ende 2024 soll der Neubau eigentlich fertig sein. Die Entscheidung sei schwierig, so Köhler. Entweder man baue trotz der hohen Preise weiter und habe dann dringend benötigten Wohnraum. Oder man lege die Baustelle still, warte auf bessere Zeiten - und habe damit aber ebenfalls mit Folgekosten und technischen Problemen zu kämpfen.

Einstimmig sprachen sich die Mitglieder des FVA dafür aus, das Budget für den „Alten Weinberg“ zu erhöhen. Letztlich darüber entscheiden wird der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag, 11. Dezember.