Sozialstation macht Gewinn und will weiter wachsen

Mit der Entwicklung ihrer Sozialstation kann die Katholische Gesamtkirchengemeinde zufrieden sein. Das geht aus dem Jahresbericht 2022 und dem Ausblick auf 2023 hervor, den Geschäftsführer Klaus Stuhlmüller dem Gesamtkirchengemeinderat vorlegte. Die Einrichtung sei im Einzugsgebiet Friedrichshafen und Oberteuringen gut aufgestellt, und man wolle weiter wachsen.

Mit einem Jahresüberschuss von 92.620 Euro habe man das Ergebnis von 2021 um mehr als 55.000 Euro übertroffen, sagte Stuhlmüller. Der Personalaufwand erhöhte sich um mehr als 200.000 Euro auf 1,65 Millionen Euro. Die Bilanzsumme betrage knapp drei Millionen Euro. Insgesamt stellten sich Geschäftsverlauf und Finanzlage positiv dar.

Im Personalbereich sei es gelungen, ausgeschiedene Mitarbeiter durch neue Fach– und Hilfskräfte zu ersetzen. Sie kommen unter anderem vom Medizincampus, wie der Geschäftsführer sagte. Die Stimmung in den Teams sei gut. Mit einer Ausbildungsoffensive soll dauerhaft der Nachwuchs gesichert werden. Weitere Entlastung verspricht man sich von der Anwerbung ausländischer Fachkräfte.

Aufgrund der Corona Pandemie und fehlenden ehrenamtlichen Helfern seien offene Angebote 2022 nicht möglich gewesen. Dieses Jahr sollen an fünf Standorte wieder Betreuungsangebote und Angebote zum Mittagessen etabliert werden, heißt es in dem Bericht. Außerdem soll im Stadtgebiet eine weitere Pflegegruppe angeboten werden.

Damit ältere Menschen möglichst lange zu Hause leben können, werde die ambulante Pflege ein wichtiger Faktor bleiben. Durch gute wirtschaftliche und konzeptionelle Angebote und in Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden vor Ort will die Sozialstation an diesem Markt punkten, wie der Geschäftsführer deutlich machte.