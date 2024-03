Am Dienstag, 19. März beginnen in der Bodenseeschule St. Martin die 39. Theatertage am See. Unter dem Motto „Theater darf das!“ ist alles erlaubt. Auf der Bühne herrscht die große Freiheit, oder doch nicht? Darf oder soll ein Theaterstück Salz auf gesellschaftliche Wunden streuen und vielleicht noch obendrein den Finger darauflegen? Das Motto ist der Frage Kurt Tucholskys entlehnt, der auf die Frage, was Satire dürfe, antwortete: Alles.

Fast alles Eigenproduktionen

Insgesamt 25 Stücke werden während der Theatertage gezeigt, „fast alles sind Eigenproduktionen“, sagt Jürgen Mack vom Organisationsteam der Theatertage am See. Noch nie hat es vorher so viel Aufführungen gegeben. Zum einen ist die Anzahl der Bewerbungen wieder gestiegen. Zum anderen sind diesmal bewusst kürzere Aufführungen ausgesucht worden, die bis zu 60 Minuten dauern. „Kurz und knackig“, so Mack, ist als einzige Ausnahme das Stück „Chatroom“ vom Faust Gymnasium aus Staufen. Für seine Inszenierung nimmt es 90 Minuten in Anspruch - und den „Selbstoptimierungsrausch“ Jugendlicher unter die Lupe.

Allein bei den Grundschulen und Jugendgruppen, die mit den Jugendtheatertagen Baden-Württemberg (justBW), das Festival eröffnen, sind mit 13 Aufführungen vertreten. Die justBW dauern bis Freitag, 22. März. Direkt danach beginnen die Amateur-Theatertage. Auch hier lagen zahlreiche Bewerbungen vor. Offenbar ist die Corona bedingte Pause überwunden. „Im Schnitt stehen elf Spieler auf der Bühne.

Jury sucht die Besten

Insgesamt sind 238 daran beteiligt. Dazu kommen noch 50 Personen, die im Hintergrund helfen“, hat Claudius Beck, ebenfalls vom Orgateam, ausgerechnet. Die Aufführungen werden von einem Juryteam besucht und auch anderen Teilnehmern der Theatertage, die dann in Rückspielen Feedback und konstruktive Kritik an die Schauspieler weitergeben.

Auch das sind die Theatertage: die Diskussion miteinander, die Gespräche am Rande, das gemeinsame Übernachten in der Bodenseeschule, zusammen zu Essen und zu Trinken. All das macht sie zu einem Festival. Und neben dem gemeinsamen Nenner des Spielens, der kreativen und künstlerischen Auseinandersetzung innerhalb des Kursprogramms und auf der Bühne sind es die menschlichen Begegnungen, die die Theatertage auszeichnen.

„Deshalb bedauern wir, dass das Auswärtige Amt dem Bund deutscher Amateurtheater keine finanziellen Mittel für internationale Produktionen zur Verfügung gestellt hat“, äußern Britta Baier, Claudius Beck und Jürgen Mack. Das sei ein echter „Wermutstropfen“. Man habe Gruppen von den Philippinen und Südamerika verpflichten können. „Dabei geht es nur um die Fahrtkosten. Die Kosten vor Ort wie Unterkunft und Verpflegung sind ja für alle gleich, egal, ob eine Gruppe aus Ulm oder von Übersee kommt.“

Bodenseekreis zahlt Fördergelder

Dafür freuen sie sich, dass der Bodenseekreis jetzt die Fördergelder der Theaterpreise übernehmen. Am Sonntag, 24. März, werden die von der Jury ausgezeichneten Stücke bekannt gegeben.

Aus den vorhandenen Bewerbungen hat das Orgateam eine bunte Mischung zusammengestellt. Hochaktuelle Themen wie Mut, Selbstwert und dem Selbstbild, die Auseinandersetzung mit Krieg, der Zukunft und auch der Vergangenheit sind in den Aufführungen zu finden. Darunter auch ein Musical der Kinder und Jugendgruppe „Marielle“, die sich der Geschichte der kleinen Meerjungfrau angenommen haben und von Regisseurin Jasmin Rahimi-Laridjani farbig opulent in Szene gesetzt werden.

Erstmals eine Gruppe aus Imperia

Themen wie den Schulalltag, der sich manchmal nach Gefängnis und ein anderes Mal wie ein Kinobesuch anfühlt oder auch Krieg, den das tACTlos Theater des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums aus Singen hier direkt vor die Haustür holt, sind im Programm zu finden.

Zwischen Unterschleißheim bei München und Eersterivier bei Kapstadt gibt es seit 2010 eine kulturelle Partnerschaft. Die Jugendlichen beider Städte treffen sich zu zweiwöchigen Theatercamps und werden die Eigenproduktion „(Maybe) - A Tale of two Cities“ zeigen. Dabei werden auch Jugendliche aus Südafrika mitwirken. Erstmals ist mit der Compagnia Teatro Instabile eine Gruppe aus der Häfler Partnerstadt Imperia vertreten. Eine Seniorentheatergruppe sowie generationsübergreifende Gruppen werden ebenfalls erwartet.