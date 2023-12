Die Soulful Christmas-Konzerte von Acoustic Affair und FITA im Gemeindehaus Berg waren an vier Abenden hintereinander ausverkauft. Wer sie erlebte, staunte über die Professionalität, die die beiden Ailinger „Hauskapellen“ inzwischen erreicht haben, ohne darüber den Draht zum Publikum zu verlieren. Traditionelle Weihnachtslieder, poppige Christmas-Songs und ausgewählte Kabinettstückchen, die wohl noch nie jemand gehört hat - diese Mischung stimmte ebenso wie die Eigenständigkeit, mit der die Lieder rübergebracht wurden.

Mehr Soulpower als in manchem Gospelchor

Acoustic Affair servierten einen alten Gospel umwerfend packend und als Crossover zur treibenden Bluesharp von Wolfgang Müller. Caroline Müller ließ hier die gesamte Soulpower ihrer Stimme zur Geltung kommen - und das ist mehr, als mancher Gospelchor zu bieten hat. FITA wiederum ließen oben auf der Empore „Maria durch ein Dornwald ging“ wie einen Engelshauch aufs Publikum niedergehen - fein arrangiert und schmucklos in der Artikulation.

Heimeligkeit ohne verlogenen Kitsch

Soulful Christmas wurde dem Bedürfnis nach adventlicher Heimeligkeit in unsicheren Zeiten gerecht, ohne sich in jenen Kitsch hineinzulügen, mit denen die großen TV-Shows Quote machen. Und so steht bei FITA die gespenstische Ballade „Mad World“ auf dem Programm - mit seiner erschreckenden Zeile „The dreams in which I'm dying are the best I've ever had“. Auf deutsch: „Die Träume in denen ich sterbe, sind die besten, die ich je hatte“.

Der Grover Washington aus Ailingen

Wie ideal Acoustic Affair besetzt sind, zeigte sich auch in instrumentalen Stücken. Es will ja etwas heißen, dass man selbst Caroline Müller nicht vermisste - weil Thomas Riether nicht nur als Saxofonist die Nachfolge von Grover Washington antreten könnte. Auch auf der Klarinette fesselte er mit seinem makellosem Klang, seinem Schwung und der Schönheit seiner Soli, wie im Instrumental „A Prayer“.

Das Publikum war an diesen Abenden innerlich bewegt und angerührt, genauso aber euphorisch aus dem Häuschen. Am deutlichsten, als FITA und Acoustic Affair gemeinsam Maria Careys Hit „All I want for christmas is you“ und den Gospel „O happy day“ vom Stapel ließen. Zwei Stunden lang hat Soulful Christmas seine Besucher reich beschenkt. Da braucht’s kein Päckchen unterm Christbaum mehr.