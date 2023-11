Kindern eine Freude machen, deren Familien finanziell nicht so gut aufgestellt sind: Dieses Ziel verfolgen die Soroptimistinnen Friedrichshafen/Bodensee mit ihrer Wunschzettelaktion, die dieses Jahr bereits zum 17. Mal läuft.

„Bis jetzt sind immer alle Wünsche erfüllt worden“, sagt Gertrud Schlegel, Mitglied bei Soroptimist International Friedrichshafen/Bodensee. „Und wenn ein Zettel hängenbleibt, besorgen wir das Geschenk“, versichert die amtierende Präsidentin Barbara Gebhard.

Ein Sechsjähriger wünscht sich eine Spiderman-Figur

Mitarbeiterinnen des Kreisjugendamtes, die Kontakt zu den betroffenen Familien haben, stellen die Wunschliste zusammen. „Junge, sechs Jahre, wünscht sich Action-Figur Hero-Charakter, Modell Spiderman“, ist auf einem der liebevoll gestalteten Anhänger zu lesen. „Mädchen, 16 Jahre, wünscht sich graue Jogginghose in Größe M und künstliche Wimpern“, steht auf einem anderen. Jeder Zettel hat eine Nummer und nur die Jugendamtsmitarbeiter kennen die Namen der Familien, sodass alle Namen anonym bleiben.

Familien geraten durch gestiegene Preise in Not

Im Kreisjugendamt sei zu spüren, „dass mehr Familien mit berufstätigen Eltern durch gestiegene Preise in Not geraten“, sagt Damaris Fleckhammer, Leiterin des Familientreffs in der Heinrich-Heine-Straße. Aufgrund der Inflation hätte man in Absprache mit Soroptimist International die Höhe des Geschenkwerts um fünf Euro auf 25 bis 30 Euro angehoben.

Die Anzahl bleibt mit insgesamt 507 Wunschzetteln annähernd gleich. „Mehr können wir aus logistischen Gründen nicht leisten“, sagt Barbara Gebhard.

So läuft’s: Wer einen Wunsch erfüllen möchte, sucht sich einen Wunschzettel aus, besorgt das Geschenk und bringt es in das Geschäft, aus dem der Wunschzettel stammt. „So können wir die Geschenke leicht zuordnen“, erklärt Gertrud Schlegel. Alle Päckchen werden zum Treff 22 in die Heinrich-Heine-Straße gebracht, dort von den Landkreis-Mitarbeiterinnen in Empfang genommen und an die entsprechenden Familien weitergegeben.

Acht Weihnachtsbäume in sechs Orten

Die Standorte der Wunschzettelbäume: Buchhandlung Fiederer (Wilhelmstraße 19), Blumenhaus Mayer (Hochstraße 71), Baumhauer Outdoorsport (Käthe-Paulus-Straße 1), Buchhandlung RavensBuch in Markdorf (Am Stadtgraben 12), Wilhelm-Schussen-Schule (Kehlen), Raphael-Apotheke in Meckenbeuren (Lindberghstraße 1), Bären-Apotheke in Tettnang (Bahnhofstraße 18), Buchhandlung Lesb@r in Kressbronn (Hemigkofener Straße 6), Rathaus Langenargen.

In der Buchhandlung Fiederer startet die Aktion am Freitag, 17. November, in allen anderen Geschäften am Samstag, 18. November.