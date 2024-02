Soroptimist International spenden an Bahnhofsmission

Friedrichshafen

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Spende für die Bahnhofsmission: (von links) Anita Schraff, Margitta Bohn und Angelika Zanzinger. (Foto: Lydia Schäfer )

Der Soroptimist International (SI), Club Friedrichshafen, hat 3000 Euro an die Bahnhofsmission gespendet (Foto: Lydia Schäfer). Anita Schraff (links), Vorsitzende des Fördervereins und Margitta Bohn (Mitte), amtierende Präsidentin des Häfler Clubs, übergaben den Spendenscheck an Angelika Zanzinger, die neben Franz Pröger hauptamtlich in der Bahnhofsmission arbeitet.