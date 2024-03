Sophia Schlumberger überrascht beim Crosslauf

Sophia Schlumberger vom VfB LC Friedrichshafen hat am vergangenen Samstag beim Crosslauf im oberschwäbischen Reute überrascht. Mit nur sieben Sekunden Rückstand auf Siegerin Nathalie Schmidt vom VfL Sindelfingen wurde sie Vize-Landesmeisterin in ihrer Altersklasse W14. Die anspruchsvolle Strecke von 3,4 Kilometern bewältigte sie dabei in nur 14 Minuten und 20 Sekunden.

Auch Kalel Muñoz Ramirez ist schnell unterwegs

Auch ihr Vereinskamerad Kalel Muñoz Ramirez war schnell unterwegs und rannte in seiner Altersklasse U20 in 23:19 Minuten auf dem 5,9 Kilometer langen Rundkurs auf den siebten Platz.