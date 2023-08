Sons Of The East spielen die besten Lieder, die Mumford & Sons nie geschrieben haben. Mit dem dritten Album „Wilder Mind“ bogen Marcus Mumford und seine Band 2015 in den Stadionrock ab und sind seitdem nichts Besonderes mehr. Gut, dass ebenfalls 2015 das erste Album von Sons Of The East erschienen ist. Die Australier bieten eine prima Alternative. Und nicht nur sie: Andere Musiker, etwa Of Monsters And Men oder Vance Joy, wildern im selben Revier. Um ihren Sound zu kreieren, mussten sie kaum noch einen Kieselstein aus dem Weg räumen.

75 Minuten reichen einfach nicht aus

Das ändert aber nichts daran, das Sons Of The East auf dem Kulturufer im ausverkauften großen Zelt ein mitreißendes Konzert auf die Bretter legen. Allerdings fällt es eindeutig zu kurz aus. Nach genau einer Stunde ist das Set durch, nach weiteren 15 Minuten Zugabe ist endgültig Schluss. Das ist zu wenig für eine Band, die schon drei Alben veröffentlicht hat, mit insgesamt 130 Minuten Musik drauf. Zumal die Jungs einen sehr fitten Eindruck machen, allen voran der muskelgestählte Frontmann Jack Rollins.

Ein Sound von Aufbruch und Weite

Erfolgreich ruft die Band mit ihrem energiegeladenen, treibenden Sound die ganz großen Gefühle wach: Aufbruch, Weite, die große Liebe, der unstillbare Drang, die eigenen Träume zu erfüllen. Und wenn Jack Rollins dann noch die Mundharmonika spielt wie Bruce Springsteen auf seinem Gänsehaut–Album „Nebraska“, laufen einem Schauer über den Rücken.

Das ist pathetisch. Aber wozu sind Popsongs da?

Die Songs von Song Of The East baden in Country & Western; ein Genre, das in Australien nicht weniger zu Hause ist als in den USA, wenngleich die Cowboys dort Sheepboys heißen müssten. Und so gibt Nic Johnston seinem Keyboard schon mal den Klang eines scheppernden Saloon–Klaviers, das Honkytonk spielt. Das Salz in der Suppe ist aber das dem Bluegrass (und Mumford & Sons) entlehnte Banjo von Dan Wallage. „You can try to hold me. I can’t stay. Oh now, I’ll be on my way“, singen die Stimmen der drei Jungs im Chor — und das rasante Fingerpicking von Wallace auf dem Banjo trägt die Emotionen weiter, von denen der Song handelt: unaufhaltsam zu sein, hinaus in die Freiheit zu müssen, in Entbehrung und Abenteuer. Klar, das ist pathetisch. Aber wozu sonst sind Popsongs da?

Mit den Balladen lassen sich Herzen erobern

Immer wenn Nic Johnson ein Lied am Keyboard ganz allein beginnt, ist die Zeit gekommen, das Taschenlämpchen am Smartphone einzuschalten und es feierlich über dem Kopf zu schwenken. Johnson ist bei Sons Of The East der Mann für die Lieder über Liebe, Sehnsucht und Trennungsschmerz. Aber auch fürs Scheitern in jeder Form, wie es nicht ausbleiben kann, wenn die gesponnenen Träume in der Wirklichkeit aufklatschen. „Heaven help ya, if you ever lose“, singt der hübsche Blondschopf mit halb resignierter, halb tröstender Stimme. „If you stumble, it's a long way down.“ Man muss schon sagen: Wer bei Spotify eine Playlist anlegt, um das Herz einer Frau zu erobern, macht sicher keinen Fehler, wenn dieses Lied mit drauf ist.

Nach dem Konzert empfiehlt sich Mumford & Sons

Nach diesem Konzert pocht das Herz heftig in der Brust. Und wie nach jedem Konzert wünscht man sich, all die geweckten Emotionen möglichst lange in sich zu erhalten. In diesem Fall empfehle ich dazu die ersten beiden Alben von Mumford & Sons.