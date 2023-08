Sonderführung im Schulmuseum

Gesellschaft macht Schule. Eindrücklich erfahr– und fühlbar wird das im Schulmuseum Friedrichshafen. Besonders bei der Sonderführung „Reform und Aufbruch — Schule im Kaiserreich“ im historischen Klassenzimmer aus jener Zeit mit Museumsführerin Gabi Schneider am Dienstag, 29. August, um 14 Uhr.

In der Museumsmitteilung heißt es: „Das 19. Jahrhundert wurde zu einem Jahrhundert des Optimismus. Reformer gingen davon aus, dass sich die Welt verändern lässt und verbessert werden sollte. Die jungen Menschen sollten ihre Zeit selbst gestalten, Freiheit und Gesundheit genießen. In der rund einstündigen Sonderführung zeigt Gabi Schneider, wie sich all diese Ideen auch in der Schule des Deutschen Kaiserreichs niederschlagen.“